Mulher apresenta ‘condição médica com risco de morte’ após orgasmo; entenda

Um caso raro chamou a atenção de uma equipe médica no Mississipi, nos Estados Unidos. Uma mulher sentiu um “estalo” no peito durante um orgasmo em um relação sexual e foi diagnosticada com uma “condição médica com risco de morte”.

Segundo o “Extra”, a mulher de 45 anos tinha acabado de atingir o clímax quando sentiu uma forte pontada percorrer o seu corpo. Ela e o marido correram, então, para o pronto-socorro do hospital mais próximo.

A equipe médica foi informada de que as pernas da mulher haviam sido “pressionadas contra o peito e durante o orgasmo ela sentiu um “estalo” seguido de um calor intenso nas costas”. Ela também relatou mal-estar e falta de ar.

Após estudar o caso, descobriu-se que a paciente havia experimentado uma forma de síndrome aórtica aguda, potencialmente fatal. Médicos identificaram um vazamento em sua artéria aorta que media mais de uma polegada de diâmetro.

O caso da mulher do Mississippi exige tratamento imediato para evitar a morte ou complicações. O fato de o quadro ter sido causado pelo sexo foi explorado pelos cientistas, que disseram “não se tratar de uma ocorrência comum”, segundo a revista científica “American Journal of Case Reports”.

Fratura no pênis

Um outro caso envolvendo atividade sexual chamou a atenção recentemente. Um homem de 50 anos se empolgou durante a transa e sofreu uma fratura no pênis. O caso aconteceu em Java, na Indonésia.

Homem fratura pênis durante sexo 'intenso' (Reprodução/International Journal of Surgery Case Reports)

O homem - que não teve a identidade revelada - estava tendo relação sexual com a esposa quando ouviu um “crack”. Sua ereção cessou, e sangue começou a sair de sua uretra.

Sentindo muita dor e sem conseguir urinar, ele procurou um hospital, relatando que seu pênis estava inchado e roxo havia horas.

Os médicos disseram que o órgão genital lesionado do paciente se assemelhava a uma berinjela, por conta do inchaço e da cor.

O homem foi submetido a cirurgia de emergência, e os médicos precisaram a remover as camadas superiores de pele e carne para acessar o tecido danificado. No fim, tudo deu certo, e eles conseguiram reparar o dano de forma “satisfatória”.

