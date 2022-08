Mãe é expulsa da casa do filho após jogar fora o jantar feito pela nora

Uma mulher revoltada expulsou a sogra de sua casa após descobrir que ela jogou todo o jantar no lixo com a desculpa de que a comida havia queimado.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu contar sua história por meio de uma postagem realizada no Reddit, onde também pediu alguns conselhos sobre como lidar com a situação.

De forma anônima, ela conta que havia acabado de cozinhar o jantar quando sua sogra chegou para uma reunião de família. Enquanto seu marido estava trabalhando no escritório, ela recepcionou a mãe de seu companheiro e pediu licença para tomar um banho rápido.

Ao retornar, ela descobriu que uma nova panela estava posta no fogão e que a sogra estava preparando um novo jantar após afirmar que a nora havia “esquecido de desligar o fogão”, fazendo com que a comida queimasse.

Depois de olhar rapidamente na lixeira, a mulher descobriu que a comida, fresca e sem indícios de estar queimada, foi deliberadamente jogada fora.

Não foi a primeira vez

Em seu relato, a mulher conta que não foi a primeira vez que sua sogra fez algo do tipo simplesmente por “não gostar” de sua comida.

“Não foi a primeira e nem a segunda vez que ela fez isso! Eu gritei com ela e afirmei que ela nunca deveria ter tocado no meu jantar simplesmente porque ela não gosta da minha comida. Meu marido se envolveu na hora e disse que ela tinha ‘boas intenções’ e que eu estava exagerando”, conta.

No entanto, após uma grande discussão, a sogra acabou indo embora e ela e o marido se viram em uma nova briga: “Ele me acusou de expulsar a mãe dele pelo simples fato de ela querer fazer o jantar para nós. Eu disse a ele que eu já estava fazendo isso e que ela jogou fora algo que nem queimado estava”.

Para os usuários do Reddit, a sogra não é o único problema da mulher. “Antes de ter um problema com sua sogra, você tem um problema com seu marido. Lide com ele primeiro ou as coisas irão ficar piores”.

“Não foi coincidência, foi um jogo de poder de uma sogra que está determinada a te desmoralizar. Está na hora do seu marido acordar, ele não deveria estar ao lado dela nessa situação. Não foi um mal-entendido”, finalizou outra pessoa.