Levaram seu celular? Internauta viraliza com dicas para evitar invasão em apps de banco

Recentemente, a internet tem sido invadida por depoimentos de pessoas que estão vendo suas contas bancárias sendo invadidas por criminosos, após terem seus celulares roubados.

A publicitária Nathalie Ferreira viralizou no Twitter após fazer uma série de postagens dando dicas para casos do tipo. A ideia partiu após ela mesma sofrer um assalto. “Consegui a proeza de não ter nenhuma conta de banco invadida, então quero repassar as dicas do que fiz”, escreveu em seu perfil.

Ela elaborou nove passos para quem tem iPhone, mas que pode ser utilizado por usuários de Android também - e o primeiro deles pode ser executado a qualquer momento antes da fatalidade. Nathalie diz para manter um email de backup, que não seja usado através do celular, para ser a conta de recuperação de senha para o email que está logado no aparelho.

“Assim, quando forem trocar a sua senha ou as de acesso a banco, não vai chegar nada no celular roubado”, lembra ela.

01 // pra você fazer já: abre um email novo de backup que não tenha acesso no celular para usar como conta de recuperação de senha pros emails que vc tem no aparelho. assim, qnd forem trocar a sua senha ou as de acesso a banco (nubank), não vai chegar nada no celular roubado. — nath (@oohnathie) July 26, 2022

Caso chegue um dia em que o assalto aconteça, a dica dela é pedir para usar o celular de outra pessoa o quanto antes. A ideia é entrar na iCloud e apagar seu antigo aparelho remotamente. Também é importante trocar a senha.

Caso isso já tenha sido feito pelos criminosos e você não consiga, Nathalie alerta para seguir rapidamente para o próximo passo: entrar em contato com o SAC de todos os bancos e relatar o assalto, solicitando o bloqueio das contas.

03// não deu tempo? pega seus cartões (se não levaram) ou busca no google o telefone de SAC de todos os seus bancos e/ou onde guarda dinheiro. liga um por um e pede o bloqueio da sua conta e comunica o assalto. — nath (@oohnathie) July 26, 2022

Para evitar que amigos e familiares seja acionados em vão, ela lembra que o próximo passo deve ser entrar em contato com o Suporte do WhatsApp. Através do email support@support.whatsapp.com, solicite o bloqueio da conta, informando o número com o código do país (+55, no caso do Brasil) e o DDD + número de telefone. A publicitária também dá a dica de informar o título do email como “Celular Roubado/Furtado”.

Na sequência, é a vez de entrar em contato com a operadora de celular e solicitar o bloqueio geral. Quando chegar a hora de comprar um novo celular, porém, será necessário comparecer a uma loja presencial, munido de documento.

05 // liga pra sua operadora e pede o bloqueio da conta geral. para desbloquear depois, você vai precisar ir numa loja presencial com documento. — nath (@oohnathie) July 26, 2022

Ao chegar em casa, é a vez de trocar a senha do email logado no antigo celular e de todas as redes sociais - por isso é tão importante ter um email de recuperação que não esteja atrelado ao celular.

Só agora é hora de entrar em contato com a polícia: o Boletim de Ocorrência para furtos geralmente é feito apenas online. Outro motivo também é porque será necessário o número de IMEI, que fica na caixa do aparelho.

07 // faça um boletim de ocorrência online. coloquei esse passo aqui pro fundo pq só dá pra fazer o BO com o número do IMEI do telefone, que fica na caixa. se você tiver acesso ao número em outro lugar, tipo anotado em um papel na carteira, melhor ainda. — nath (@oohnathie) July 26, 2022

O próximo passo é ficar atento às mensagens que podem aparecer no seu email, de tentativas de criação de contas em lojas online. Você pode pedir o bloqueio a esses portais.

O último é checar o nome no Serasa após uns dois meses, para ver se não foi feita nenhuma dívida em seu nome.

09 // e por último, espera um tempinho, tipo um ou dois meses, e vai checar seu nome no serasa pra ver se tem mais alguma surpresa te esperando.



é isso! espero que nunca passem por isso, mas caso passem que esse guia rápido seja útil ✨ — nath (@oohnathie) July 26, 2022

Leia também: Saiba como evitar ser alvo de golpes envolvendo o Pix