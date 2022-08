Ele decidiu instruir o vizinho sobre ‘como estacionar seu carro corretamente’

Um motorista tentou de forma educada, e didática, ensinar seu vizinho sobre a forma correta de estacionar o carro, mas acabou se tornando alvo de piadas depois que sua “obra de arte” foi compartilhada na internet.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o desenho feito pelo motorista acabou sendo compartilhado em um tópico do Reddit, onde acabou recebendo diversas críticas sobre a forma como foi realizado.

Cansado de ver outro morador ocupando duas vagas ao estacionar seu veículo, o motorista desenhou uma imagem mostrando a “forma correta de estacionar” o carro nas vagas da garagem.

No desenho, é possível ver oito vagas de estacionamento desenhadas, nas primeiras quatro vagas, três veículos estão desenhados dentro dos espaços corretos e o desenho é seguido por um sinal de “positivo”. Já nas outras quatro vagas, é possível ver um carro ocupando dois dos espaços enquanto um segundo veículo ocupa a terceira vaga, seguido de um “X” sinalizando que estacionar daquela forma é errado.

Ele foi duramente criticado!

Além de desenhar as imagens instruindo o motorista sobre como estacionar seu carro, a pessoa ainda decidiu dar uma nota para as habilidades de estacionamento, classificando como “2/10 pelo esforço” e pedindo ao condutor que “se esforce mais” no futuro.

O homem responsável pela publicação no Reddit revelou: “Essa nota foi deixada em um carro na minha rua, não foi no meu carro já que eu ‘estaciono como um bom menino’. Um vizinho deixou no carro o outro, mas como sou intrometido e gosto de ver as mensagens, acabei dando uma espiada”.

Rapidamente outras pessoas começaram a interagir com a publicação e comentaram sobre as habilidades do “instrutor”.

“Seu vizinho é um professor?”, questionou uma pessoa ao que outro complementou: “Alguém pegue um jogo de canetinhas e pinte isso, por favor”.

No entanto, para outras pessoas a mensagem pareceu ser confusa: “Alguém pode me explicar como você estaciona com um logotipo do Xbox sinalizando a vaga”?

“O cara do canto inferior direito está estacionando bem, por que julgá-lo também?” questionou uma terceira ao que outro usuário complementou: “O desenho precisa de uma caneta verde e outra vermelha para garantir que o destinatário receba a mensagem correta”.