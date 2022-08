Ela criou uma confusão ao excluir o irmão de seu casamento e convidar a irmã

Uma noiva causou uma grande confusão depois de manter o irmão de 14 anos fora da lista de convidados do seu casamento enquanto permitiu a presença de sua irmã de 15 anos. Segundo ela, o irmão não foi permitido por se tratar de um casamento sem crianças.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, os noivos optaram por um casamento sem crianças e adolescentes, tendo uma idade mínima para participação de 21 anos. Com isso, o meio-irmão (14) e a irmã (15) da noiva não seriam convidados para a ocasião, mas ela decidiu convidar a irmã apesar das restrições e causou uma grande confusão na família.

“Me casei há algumas semanas na Noruega e foi completamente incrível. Desde o início nós decidimos que seria um casamento sem menores de 21 anos porque achamos crianças e adolescentes muito irritantes. Por isso oferecemos uma babá para as crianças pequenas no hotel”, conta a noiva.

Diante disso, os dois irmãos mais novos da noiva estariam teoricamente desconvidados do casamento, sendo que sua irmã tem 15 anos e seu meio-irmão, fruto de uma traição de sua mãe que levou ao divórcio, tem 14.

“Apesar dessa regra, abrimos uma exceção para minha irmã de 15 anos, pois somos muito próximas e ela é extremamente madura para sua idade, porém minha mãe acreditou que tanto ela quanto meu meio irmão não seriam convidados e viajou com os dois para eles fazerem companhia um para o outro no hotel”.

A família dela ficou completamente inconformada

Segundo a noiva, sua mãe ficou extremamente irritada ao saber que seu irmão não foi convidado e afirmou que ele não poderia ficar sozinho no hotel. “Eu disse que ele poderia ficar com as crianças com idades entre 2 e 10 anos. Ela disse que nós deveríamos avisá-lo”.

“Decidimos não contar a ele até o dia anterior para evitar um drama, mas quando contamos ele surtou e eu reforcei que aquela era a razão para ele não ser convidado. Tivemos nosso casamento e foi surpreendente, mas quando voltei da lua de mel recebi uma infinidade de mensagens de texto e voz de toda a família me ofendendo por não ter convidado meu irmão”.

Para os usuários da plataforma, as ofensas foram merecidas já que os motivos para não convidar o irmão foram claros: “Ele não foi convidado pois você o culpa pelo fim do casamento dos seus pais e ainda decidiu fazer isso um dia antes do casamento, quando ele já estava no hotel e preso com as crianças”.

“Isso foi extremamente injusto. Pelas suas palavras fica claro que você fez isso por raiva”, finalizou outra pessoa.