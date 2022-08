Casal ganha indenização após barulho ‘incômodo’ de elevador; eles sofriam há 3 anos

Um casal de Cádis, cidade localizada na Espanha, entrou com uma ação judicial contra o prédio em que vivem depois de sofrer com um barulho incômodo de um elevador por cerca de 3 anos.

De acordo com detalhes compartilhados, ambos sofriam com o forte ruído do motor do elevador que era escutado em seu quarto. A informação foi confirmada pela justiça, que lhes concedeu a quantia de 1.500 euros, equivalente a R$ 7.850,97, câmbio de 08-08-2022, às 12h19, horário de Brasília, como indenização, alegando “danos morais”.

Além da compensação financeira, a justiça determinou que o meio de transporte de moradores seja reparado para que assim se detenham os incômodos ruídos.

A análise feita pela justiça

O relatório final determinou que o nível de ruído no período noturno, em que os moradores já estão em suas residências, era superior ao permitido e, portanto, resultava na difícil situação enfrentada. A situação do casal era ainda mais complexa, porque o elevador está localizado ao lado de seu apartamento.

O juiz responsável de avaliar o caso, por sua vez, disse que o barulho gerou “danos pessoais, gerais às ações cotidianas, incontestáveis e absolutamente inquestionáveis” e que por isso deveria haver uma “reparação que proporcione, na medida do possível, satisfação compensatória pelos danos causados”.

Por fim, o condomínio se manifestou e disse que a reparação do elevador já tinha sido aprovada em 2021, porém não foi possível começar devido a atrasos pela empresa contratada.

