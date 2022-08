Após não ser convidada para casamento, irmã do noivo aparece e rouba a cena

Uma noiva ficou completamente irritada depois que sua cunhada decidiu fazer uma “entrada cenográfica” em seu casamento. Segundo relato, a mulher não foi convidada para a celebração e ainda assim apareceu no local utilizando um longo, e brilhante, vestido branco.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, um conhecido da contou no Reddit que antes do dia do casamento a irmã do noivo foi informada de que o vestido escolhido por ela para comparecer ao casamento era considerado inadequado.

Irritada, a mulher respondeu que nunca mais iria falar com o irmão caso ele seguisse com os planos do casamento e, por tal motivo, não foi convidada.

“Ela não foi convidada para a celebração depois disso, mas resolveu aparecer no dia do casamento usando um vestido chique, brilhoso e branco”!

Ela estragou a celebração!

A noiva então compartilhou uma imagem da festa do casamento onde é possível ver a irmã do noivo abraçada com ele e outros 3 convidados. Na imagem, ela se destaca claramente por conta de seu vestido branco brilhante.

Para os outros usuários da plataforma, as intenções da mulher foram claras e não precisariam de qualquer complemento: “Achei que era a noiva e que estava chateada pela cunhada estar usando um vestido preto... foi então que terminei de ler a postagem”.

Após um tempo, algumas questões foram esclarecidas pelo responsável pela postagem: “Eu acompanhei o desenrolar da história pelo Facebook. A noiva está arrasada e postou que ficou completamente decepcionada por alguém, especialmente sua cunhada, agir dessa maneira”.

“Depois de um tempo a irmã do noivo postou um TikTok falando que a noiva era tóxica e ciumenta e admitiu ter agido de forma proposital para impedir o casamento. Ela ainda afirmou que o casamento não vai chegar aos cinco anos de duração”, revela a pessoa.

“Além disso, a noiva soube de tudo e está fazendo um drama sem fim no Facebook. A história está repleta de reviravoltas pois a cunhada afirma que o vestido era champanhe”, finaliza.