‘A família de açougueiros’: a história macabra da mulher acusada de assassinar seus familiares para ficar com negócio

‘A família de açougueiros’: a história macabra da mulher que assassinou seus familiares para ficar com negócio Reprodução - Twitter @pilaraguilarm

O que para a polícia de Vera Cruz, no México, era inicialmente a história de uma mulher que conseguiu escapar do ataque que deixou sete integrantes de sua família mortos (todos açougueiros), se converteu em brutal crime por um motivo específico: a propriedade de um negócio de família.

No dia em que o fato ocorreu, em 3 de julho deste ano, Yesenia Ivonne “N”, como foi identificada, teve uma discussão com a família na qual girava em torno dos bens patrimoniais e negócios. Então, segundo o relato pelo portal Meganoticias, ela disparou e matou os pais, seus dois irmãos, as cunhadas e um sobrinho menor de idade.

Quando a polícia chegou ao local, encontrou a mulher, de 35 anos, escondida em um dos cômodos da residência com seu filho de 5 anos e uma sobrinha de 13. Aparentemente com medo e vulnerável, de acordo com a descrição feita pelo subsecretário de Segurança e Proteção ao Cidadão, Ricardo Mejía Berdeja, ela disse às autoridades que estava em tal local para proteger a vida das crianças.

Você pode se interessar por:

A prisão da mulher

Embora tenha tentado se afastar e esconder na cidade de Lerdo, no último dia 2 de agosto, Ivonne foi detida pela polícia e agora enfrenta a acusação de homicídio doloso qualificado de 7 vítimas, estas que foram identificadas como: José Luis Castillo Hernández, 63, María Concepción Candela Barbosa, 62, Óscar Castillo Candela, 45, Yuridia Edith Castillo Candela, 44, María de la Luz Estrada Holguín, 42, Óscar Valentín Castillo Estrada, 38, e Mario Alberto, 15. A acusada foi transferida para o centro de detenção de Playa Lina [nome em espanhol], localizado em Vera Cruz.

Detienen en el estado de #Durango a Yesenia Ivonne "N", señala como la presunta responsable de haber asesinado con arma de fuego a tres mujeres y cuatro hombres, entre estos un menor de 15 años de edad.



Hechos registrados el pasado 3 de julio en Boca del Río, Veracruz. pic.twitter.com/FiSZbZdiPB — Luis Ángel Rodríguez (@Luis_TV10) August 3, 2022

Conhecidos como “açougueiros”, a família de Yesenia era pecuarista, dedicada à compra e venda de gado e carne.

+ Não se vá antes de ler estas notícias: