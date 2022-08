Noiva se enfurece ao saber que os pratos veganos do casamento foram cancelados

Uma noiva ficou completamente enfurecida ao descobrir que seu futuro marido ignorou completamente as necessidades dela e de sua família ao fazer alterações no cardápio do jantar de seu casamento.

Conforme publicado por ela no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, todas as opções de pratos veganos que seriam servidas no casamento foram canceladas pelo noivo e por sua mãe.

Contando sua história, a noiva revela que tanto ela quanto a maior parte de sua família são adeptos de uma dieta vegana por motivos de saúde. Pensando em oferecer uma boa experiência para todos em seu casamento, ela decidiu servir entre 4 a 5 pratos veganos no cardápio para fazer todos se sentirem acolhidos enquanto a família do noivo opta por pratos a base de carne.

No entanto, tanto seu noivo quanto sua sogra foram contra a ideia e alegaram que no casamento só seria servida “comida de verdade”, e que quem não quisesse comer carne poderia se contentar com uma salada.

“Nosso casamento está próximo de acontecer e nós temos estilos de vida diferente. Enquanto minha família é vegana, meu noivo e a família dele são o completo oposto. Eu lido bem com isso, afinal é a escolha deles”, revela a noiva.

O noivo mudou o cardápio sem avisá-la!

Segundo a noiva, o único momento em que a situação causou um problema foi durante a definição do cardápio do casamento.

“Quando decidi que queria 4 ou 5 opções veganas no casamento, meu noivo e sogra se opuseram afirmando que era um desperdício de dinheiro e de comida. Eles também disseram que isso seria ofensivo para eles e que eu deveria me contentar com saladas e aperitivos”, revela a noiva.

“Eu fui contra porque além de tudo somos eu e minha família que estamos pagando pelo casamento. Outro dia eu fiquei sabendo que ele cancelou as opções veganas e as tirou do cardápio sem sequer me avisar. Fiquei furiosa e fui até o trabalho dele tirar satisfação”.

Segundo a noiva, o homem tentou se justificar dizendo que foi ideia da mãe dele e que ele tomou essa decisão depois dela “ignorar completamente seus apelos”.

Para os usuários do Reddit, isso tudo foi um grande sinal de alerta: “Pelo amor de Deus, não se case com esse homem!”, afirmou uma pessoa.

“Você tem certeza que quer se casar com alguém que não respeita você e sua família?”, questionou outra pessoa.

“Ele cancelou as opções veganas, você cancela o casamento. Imagine como será o nível de toxicidade quando você tiverem filhos e quiserem definir juntos sobre a criação e o estilo de vida deles”, finalizou uma terceira.