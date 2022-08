Uma ex-funcionária da famosa rede Pandora revelou algumas das coisas estranhas que aconteciam quando clientes experimentavam anéis na loja.

Em uma postagem no TikTok, a ex-funcionária do varejo Ellie Burnett revela os segredos da cadeia de joias – incluindo as regras rígidas de estilo que ela teve que seguir e como alguns clientes colocavam os anéis na boca.

Como detalhado pelo site The Sun, muitas pessoas costumavam compram anéis de noivado na rede. Com isso, era normal ficar com o anel preso no dedo durante o processo de compra, em algumas situações.

E já existia uma técnica simples para isso, Ellie continuou: “O que você precisa fazer é usar um pouco água fria ou com sabão”.

No entanto, nem todo mundo esperava pela água, “algumas pessoas literalmente colocavam o anel na boca e chupavam”, explica Ellie.

Ex-trabalhadora de loja implora aos clientes que ‘deixem de lado’ um popular ‘hábito repugnante’

Ela também detalha um dia em que supostamente foi repreendida por ir trabalhar sem usar maquiagem.

“Me disseram que eu não estava apresentável e que deveria me maquiar da próxima vez”.

Na seção de comentários, outra ex-funcionária disse: “Tive sorte que na minha loja nenhuma de nós usava maquiagem”.

“Trabalho há 3 anos e nunca fui repreendido por não usar maquiagem, com certeza é só a sua loja”, acrescentou outra.

Respondendo a isso, Ellie acrescentou: “Acho que era apenas meu gerente, honestamente, outras trabalhadoras não usavam”. Confira:

I used to work at Pandora - some customers would SUCK stuck rings off https://t.co/v20gGmpSQF — Fabulous (@Fabulousmag) August 5, 2022

Com informações do site The Sun