Ele perdeu o chá de panela de sua irmã e foi duramente criticado por ela

Um homem está passando por algumas dificuldades depois de não comparecer ao chá de panela de sua irmã. Segundo ele, mesmo tendo bons motivos para não ir, ele ainda foi considerado como o errado da situação.

Conforme a publicação feita pelo homem no Reddit, e compartilhada pelo The Mirror, a família passou a criticá-lo depois que ele deixou de comparecer ao chá de panela de sua irmã para levar sua esposa, grávida, ao hospital.

“Minha esposa tem 32 anos e nós tentamos ter um filho juntos desde que ela tinha 20 anos. Foram diversos problemas e dificuldades e nos sentimos abençoados por ela ter continuado com as tentativas. Agora nós estamos a espera do nosso primeiro filho”.

“No último domingo minha irmã fez seu chá de panela e nós dois deveríamos comparecer. Porém, na noite anterior, minha esposa disse que não estava se sentindo bem, mas achamos que eram apenas dores da gravidez e nós decidimos que ela ficaria descansando e eu iria ao chá de panela”.

Ela precisou ser levada para o hospital

No entanto, as coisas não ocorreram como o esperado pelo casal e, durante a madrugada, a mulher precisou ser levada as pressas para o hospital. “Tentei ligar para meus pais e irmã, mas nenhum deles atendeu por conta do horário, então deixei uma mensagem de voz avisando”.

“Depois de algumas horas na emergência eu avisei a todos que ficaria acompanhando minha esposa no hospital enquanto ela passava por alguns exames, mas passei a receber diversas mensagens de familiares me criticando de todas as formas possíveis e cortando contato comigo por eu não ter comparecido ao chá de panela”, revela o homem.

Para os usuários do Reddit, ele tomou uma atitude correta ao permanecer no hospital com a esposa.

“Em nenhuma situação eventos são mais importantes do que uma emergência médica. Mesmo que fosse o casamento, estar ao lado de sua esposa é mais importante”, afirmou uma pessoa.

“Sua irmã está sofrendo de uma séria falta de empatia. A gravidez é um período assustador e difícil, qualquer pessoa que passou por isso sabe o quão louco pode ser”, comentou outra.

Pouco tempo depois o homem retornou para dar notícias sobre o estado de saúde de sua esposa: “Ela está bem e em repouso absoluto pelo restante da gravidez pois sua pressão está alterada. Felizmente eu trabalho de casa e ela saiu do trabalho ao saber da gravidez”, finaliza o homem.