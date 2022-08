Ela tomou uma atitude improvável para se ‘vingar’ dos vizinhos intrometidos

Cansada da atitude de seus vizinhos, uma mulher teve uma brilhante ideia para resolver sua situação. Segundo ela, os moradores da casa ao lado têm a “tendência a espionar sua casa”, então ela deu a eles algo para olhar.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Tammy Zuniga, uma enfermeira de 45 anos, decidiu montar algumas cenas em seu quintal para que os vinhos realmente tenham algum motivo para olhar para ele.

Cansada de ver o “farfalhar das cortinas”, ela afirmou que faria com que os “vizinhos ocupados” tivessem algo para comentar além de ficar observando a ela e sua família.

Para isso, Tammy montou algumas “cenas inusitadas” utilizando manequins espalhados em sua propriedade, e apenas aguardou para acompanhar a reação dos moradores da casa ao lado.

Enquanto alguns manequins foram posicionados em seu carro, outros encontram-se “desmaiados” em cadeiras cercadas por diversas garrafas de cerveja.

Teve até mesmo gente passando na rua e se espantando com um outro manequim posicionado estrategicamente no telhado da casa.

Uma forma de extravasar a raiva

Segundo Tammy, os manequins tornaram-se não só uma diversão, mas também uma forma de conseguir lidar com a raiva que sente ao perceber que está sendo observada pelos vizinhos.

“Os manequins me impedem de ficar irritada com a situação. Eu costumava ter um ressentimento pela atitude intrometida deles, mas agora apenas dou risada porque acho que eles ficam se questionando sobre o que está acontecendo em minha casa”, revela.

“Tenho permanecer séria durante todo o tempo porque acredito que se eles pensarem que sou louca, vão parar de me espionar. Eles agora quase não falam comigo o que é bom”.

Explicando a situação, Tammy revela que usa o espaço de seu jardim para escultura e pintura, o que ela faz como hobby, e que por diversas vezes viu persianas se movendo e fotos sendo tiradas por parte dos vizinhos.

“Eles tiravam fotos minhas na garagem e depois diziam que eu precisava pintar com a porta fechada. Eu não faço isso porque preciso respirar! Agora eles têm que me aturar! Antes eu me irritava, mas agora espero ver as reações deles com os manequins”.