“Vendo unhas, caspa e calcinhas”: modelo ficou milionária por vendas exóticas na internet

Quem transita no mundo subterrâneo dos fetiches sabe que não há limites para os desejos humanos, mas alguns são realmente estranhos e muitas pessoas aprenderam a ganhar dinheiro com isso.

Um desses casos e da modelo e dançarina Rebekka Blue, que recentemente confessou ter feito fortuna vendendo pela internet pedaços de unhas de seus pés, caspa, calcinhas usadas e até testes de gravidez usados.

Ela disse que muitos de seus clientes vão à loucura com seus objetos de uso íntimo e por isso parou de jogar seus objetos pessoas no lixo, porque qualquer coisa pode virar negócio. “Se você me vê jogando alguma coisa fora, isso é uma bandeira vermelha, porque geralmente guardo na minha bolsa para vender mais tarde. Mesmo se formos ao salão para fazer os dedos dos pés fico pedindo para ficar com os chinelos e os separadores de unhas dos pés. É um desafio adicional de vendas”, disse a modelo de 28 anos.

“A primeira venda de itens pessoais de Rebbeka foi uma de suas roupas de dança, que ela vendeu por apenas US$ 20. Ele vendeu a roupa para um cliente que ficou “emocionado” com a experiência, mas não pensou duas vezes no início”, revelou. Ela confessou ainda que chega a faturar mais de US$ 10 mil por mês (cerca de R$ 51 mil).

LEIA TAMBÉM: Casal é preso na Inglaterra por dar vodca a bebê; vídeo registrou a cena

Um das vendas mais estranhas que fez foi o seu DIU (dispositivo intrauterino par evitar gravidez), venda que ela classificou como um dos melhores momentos de sua carreira, “”Com o DIU, eu apenas tirei do lixo e levei para casa. Ele [o cliente] me ofereceu quatro dígitos para ter algo que estava dentro do meu corpo por quase cinco anos.”

Outra venda que ela considerou estranha foi o teste de gravidez, que comprou na loja.”Quase escrevi um roteiro como se estivéssemos em um filme sobre esse teste de gravidez”, disse a modelo sobre sua estratégia para vendê-lo. (Com Metro World News)