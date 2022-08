História por trás do homem morto por cobra ao visitar funeral de irmão que também foi vítima (Reprodução/Pixabay - WikiImages)

Dois irmãos foram picados por uma cobra e morreram na Índia. A forma como os homens foram atingidos aconteceu inusitadamente. O primeiro deles foi atacado pelo réptil e envenenado, resultando em sua morte. Informações extraídas do portal UOL.

Com a morte do rapaz pela picada de cobra, o irmão viajou para acompanhar seu funeral e, também, foi atingido pelo réptil. Da mesma forma que o parente, não resistiu ao veneno do animal e veio a óbito.

Segundo informações do Tribune India, uma vila de Bhawanipur foi o local onde tudo aconteceu. Arvind Mishra, homem de 38 anos de idade, foi a primeira vítima do animal. A espécie da cobra e o modo como ela o atacou não foram informados.

O segundo ataque do espécime

Govind Mishara, irmão de Arvind, foi a segunda vítima de um réptil na região. O jovem de 22 anos de idade estava dormindo quando foi atingido, conforme informações das autoridades locais. Embora tenha sido levado imediatamente para a unidade de saúde, o jovem não resistiu. Assim que a tragédia tomou a proporção dobrada, familiares viajaram para a vila.

Ainda que os irmãos tenham sido vítimas mortais de cobra, outro familiar também foi picado por um réptil na mesma casa em que estava o segundo. Chandrashekar Pandey, de 22 anos, foi envenenado pelo animal peçonhento, porém continua vivo e segue em tratamento.

Espécies de cobras envolvidas em ataques na Índia

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 90% das picadas de cobra na Índia estão relacionadas com as espécies krait comum, cobra indiana, víbora de Russell e víbora escamada. Contudo, não há informações sobre qual dessas espécies foi a responsável pelas mortes dos irmãos.

Kailash Nath Shukla, líder da ilha, teve uma reunião com a família das vítimas e afirmou que ofertará todo suporte necessário. Foi solicitado às autoridades locais para que medidas sejam tomadas quanto a possíveis incidentes semelhantes no futuro.