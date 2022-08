Um funcionário de um supermercado, na Europa, criticou ‘clientes desagradáveis’ e revelou os principais ‘hábitos irritantes’, de acordo com sua opinião.

Como detalhado pelo site The Sun, o funcionário da rede Asda, Lee Obrien, do Reino Unido, revelou em uma postagem no TikTok algumas das observações que recebe diariamente de vários clientes.

Iniciando o desabafo, ele comentou que a lei do país proíbe a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, sendo necessário apresentar um documento na hora da compra.

No entanto, ele ainda recebe o mesmo comentário de jovens quando o faz.

“Identidade? Nunca me pediram isso”, dizem de forma constante, o que segundo ele, acaba irritando.

Funcionário de supermercado critica clientes desagradáveis e revela os principais ‘hábitos irritantes’

Em outro ponto, não é incomum que alguns consumidores usem o cartão de forma incorreta na hora do pagamento.

Mas assim que o cartão é recusado, os clientes sempre dizem a mesma coisa para Lee.

“Tem dinheiro aí amigo”, eles respondem rapidamente.

Segundo o site The Sun, Lee também acha irritante quando os adolescentes constantemente perguntam preços de produtos que já estão espalhados pela loja.

Finalmente, o último tipo de cliente que incomoda Lee é o ‘homem de negócios’.

“Está um dia lindo, pena que você está aqui”, escutou de um cliente.

Ainda de acordo com as informações, parece que Lee não é o único, pois os comentários estavam cheios de outras pessoas que trabalhavam no varejo que podiam se identificar.

Com informações do site The Sun