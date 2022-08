Ele decidiu chamar a polícia por um motivo incomum e foi duramente criticado

Um homem foi duramente criticado na internet depois de decidir acionar a polícia ao ver que os vizinhos levaram o cachorro para fazer as necessidades no pátio do prédio em que moram.

Após contar sua história no Reddit, o relato foi compartilhado pelo The Mirror e alcançou diversas pessoas, que em sua maioria criticaram a atitude do homem.

De forma anônima ele explica que o casal do apartamento ao lado costumava levar o cachorro até o pátio do prédio em que mora. “Tenho um casal de vizinhos na faixa dos 20 anos. Eles moram no apartamento ao lado do meu faz uns 2 anos e têm um cachorro pequeno”.

“Sempre os vi levando o cachorro para passear, mas nos últimos meses eu só os vejo colocando alguns tapetes higiênicos no pátio e deixando o cachorro fazer suas necessidades no local”, conta o homem.

Incomodado com a situação, ele afirma que chegou a reclamar com o casal, mas não foi atendido. “Chamei os dois de preguiçosos e disse a eles para doarem o cachorro se não conseguem cuidar dele de forma adequada”.

Ele chamou a polícia

Segundo o homem, o casal justificou sua atitude dizendo que além de limpar o cachorro e os dejetos do animal eles também o levam para passear todas as noites.

“A mulher ainda disse que não é da minha conta o fato de eles levarem ou não o cachorro para passear e que eles não precisam me dar satisfações”, fala o homem.

“No dia seguinte eu acionei a polícia. Os policiais atenderam ao chamado, inspecionaram o local e disseram que eles não estavam quebrando nenhuma lei já que mantém a área limpa diariamente”.

Conforme o relato, os vizinhos ainda afirmaram ao policial que “os motivos para não passearem com o cachorro não são da conta de seu vizinho”. Ele soube mais tarde que a mulher está grávida e cumprindo repouso por orientação médica, o que a impossibilita de passear com o cachorro.

“Todo mundo do prédio agora está agindo de forma hostil comigo”, finalizou o homem, revoltado com a situação.

Para os usuários do Reddit, ele mostrou o que era um verdadeiro “desperdício de tempo”. “Não consigo nem imaginar por que alguém consideraria isso como sendo algo errado, e muito menos um caso de polícia”, afirmou uma pessoa.

“Você acabou de conseguir diversos inimigos em seu prédio porque você é intrometido e intrusivo”, afirmou outra pessoa.