Com calor recorde na Europa, mulher frita ovo no próprio carro

Britânica fritou ovo no capô do próprio carro (Foto: Jill Hembury/SWNS)

A situação climática está realmente complicada na Europa. O continente está atravessando um verão extremamente rigoroso, com recordes de temperaturas em todo seu território.

No Reino Unido, o calor é tamanho que aquela velha brincadeira entre brasileiros que diz “dá para fritar um ovo no capô do carro” se tornou verdade.

Uma jardineira conhecida como Jill Hembury, de 62 anos de idade, resolveu fazer um experimento. No mês passado, ela quis testar quão alta estava a temperatura de seu carro..

Segundo o Metro UK, a mulher costuma tomar um café da manhã composto por torradas, salmão e ovos mexidos. Foi quando teve a brilhante ideia de fritar os ovos na rua, utilizando o calor do sol.

Com os termômetros batendo quase 40°C, Jill utilizou o capô de seu carro, um Honda Civic, para estalar os ovoos. “Levou apenas 20 minutos para cozinhar, foi hilário”, contou ela ao jornal.

Ela tentou medir a temperatura da chapa de ferro, mas não conseguiu. Segundo seu relato, o termômetro caseiro atingiu 45°C e não voltou mais, quebrando o aparelho.

‘”Eu cozinharia tudo no capô, mas de jeito nenhum teria durado com todas as gaivotas que temos ao redor!”, riu a jardineira. “Vou tentar torrar meu pão na antena e torcer para que as gaivotas não peguem antes de mim”, se desafiou.

Jill Hembury mora no bairro de St. Werburgs, em Bristol - cidade do sudoeste do Reino Unido. Ela se lembra de outros momentos complicados por conta do calor.

“Quando éramos crianças, costumávamos ter esses parapeitos de azulejos de terracota – e eles costumavam ficar em brasa”, disse ela. “Nós costumávamos tentar cozinhar ovos lá, então pensei que seria divertido mostrar essas fotos aos meus netos”. Jill tem oito netos.

