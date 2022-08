‘Viciados em camisinha com sabor’: nova droga tira o sono das autoridades indianas

Do dia para a noite o estoque de camisinhas com sabor começou a desaparecer das prateleiras de uma cidade na Índia chamada Durgapur e a única conclusão que todos chegaram era que a população estava se protegendo mais contra doenças sexualmente transmissíveis.

Mas não era nada disso. Fontes de um jornal local informaram que trata-se de uma nova droga, obtida pelo cozimento das camisinhas aromatizadas. Quando fervidas, os preservativos liberam substâncias alucinógenas capazes de gerar uma euforia viciante em quem inala os gases liberados no processo.

O jovem que serviu de fonte para o site indiano News18 garantiu que essa é a nova tendência entre os viciados e que os efeitos podem durar até 12 horas.

Mas médicos já alertaram dos efeitos terríveis que essa fumaça tóxica tem para os pulmões. O consumo mínimo põe em risco os pulmões, rins e sistema nervoso, e a longo prazo pode desencadear algum tipo de câncer, mas em viciados que consomem a droga todos os dias as consequências são mais aceleradas, algumas vezes imediatas.

LEIA TAMBÉM: Mulher revela desespero porque namorado tem até 100 ereções diárias; “Ele ri disso”

Os especialistas na área química esclarecem que os preservativos aromatizados são camisinhas normais com glicerina para adicionar o sabor. Não são esses componentes que colocam a saúde em risco, mas sim a resina sintética de poliuretano, que quando é fervida ou aquecida libera etilglicol, que dá essa sensação de euforia, como se fosse uma droga comum, além de hidrocarbonetos e outros produtos encontrados na cola de sapateiro, por exemplo, também usada como droga em alguns lugares.

As camisinhas aromatizadas são preferidas apenas porque liberam junto com a fumaça substâncias aromáticas que tornam sua inspiração mais agradável, mas tão mortal quanto as outras. (Com Fayer Wayer)