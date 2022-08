Mulher revela desespero porque namorado tem até 100 ereções diárias; “Ele ri disso”

A história de Vikki Brown, uma mulher do Reino Unido, de 31 anos, se tornou conhecida mundialmente depois que concedeu uma entrevista ao jornal The Sun, na qual fez uma revelação que viralizou: o namorado, Lucas Martins, 39, tem até 100 ereções diárias e isso nos mais inusitados locais.

Sobre a história do casal, Vikki conta que eles se conheceram durante a quarentena no ano de 2020 e estão juntos desde então. No entanto, mais do que uma relação amorosa, ela ressaltou que há momentos em que se sente envergonhada. Veja a seguir um dos trechos relatados pela mulher:

“Nós apenas temos que estar sentados no sofá, andando na rua ou tomando um café com os amigos e isso acontece. Às vezes é constrangedor, mas ele só ri disso”

Em seu relato, ela ainda acrescentou: “Durante todo o relacionamento, ele sempre teve ereção nas lojas, restaurantes, academia, não descansava nada e eu me perguntava se algum outro casal era semelhante”, disse Brown, que é profissional da área da saúde.

O relato do namorado

Lucas contou como encara toda esta situação com sua futura esposa: “Parece natural para mim porque tenho uma mulher maravilhosa ao meu lado. Basta olhar para mim ou falar comigo e ‘me dá vontade’”, disse.

Por fim, Martins destacou isso como um ponto bastante positivo. “Quando os casais começam um relacionamento, a paixão é muito forte. Mas no nosso caso, mais de um ano se passou, e enquanto vemos que a chama se apaga na maioria dos casais, estamos com mais fome de cada um”, afirmou.

