A polícia prendeu uma mulher de 37 anos e está buscando um homem depois que um vídeo mostrando duas pessoas praticando atos sexuais, na Concert Square de Liverpool, se tornou viral nas redes.

Como detalhado pelo site Daily Star, no vídeo viral, um homem e uma mulher foram filmados fazendo sexo na frente de várias pessoas.

A prefeita de Liverpool, Joanne Anderson, classificou o comportamento como “prejudicial e criminoso”.

Police are now hunting a man after the Concert Square video went viral.https://t.co/k73kJNfvhD — Daily Star (@dailystar) August 5, 2022

A superintendente Diane Pownall, da equipe de Policiamento Comunitário, também compartilhou uma declaração com palavras fortes sobre o incidente e disse que a dupla é ‘procurada’.

Segundo o site Daily Star, em uma nova atualização, a polícia de Merseyside disse que uma mulher de 37 anos foi presa por suspeita de violar a decência pública.

As investigações continuam em andamento para identificar o homem no vídeo e qualquer pessoa com mais informações deve entrar em contato com a polícia local.

Mulher é presa após ‘ato sexual descarado’ no centro da cidade que gerou revolta; homem também é buscado pela polícia

O detetive-inspetor Neil Dillon disse: “Esta prisão rápida mostra que tal comportamento simplesmente não será tolerado. Embora seja uma boa notícia que fizemos uma prisão, nossa investigação sobre este incidente continua em andamento”.

Ainda de acordo com as informações, as autoridades locais solicitaram denúncias comm informações sobre o paradeiro do homem.

Com informações do site Daily Star