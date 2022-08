Ele exige que os vizinhos fiquem dentro de casa para não incomodar seu cão

Uma mãe está em uma situação delicada depois que seus vizinhos fizeram uma exigência um tanto quanto incomum. Eles disseram a ela para proibir seus filhos adolescentes de brincarem no quintal pois as brincadeiras estavam “estressando” seu cachorro.

Conforme a publicação realizada pela mulher no Mumsnet, e compartilhada pelo The Mirror, ela teme que a situação possa causar problemas com seus novos vizinhos e está buscando por uma maneira de amenizá-los.

De forma anônima a moradora explica que os vizinhos apareceram em sua casa no dia anterior para reclamar do barulho que seus filhos adolescentes fazem no quintal de casa. “Eles vieram falar que o barulho que meus filhos adolescentes fazem ao brincar no jardim é incômodo e perturbador para seu cachorro, que foi resgatado e é extremamente reativo ao som”.

“Estou sem saber como agir nessa situação. Eu realmente entendo a situação dos meus vizinhos e quero evitar confrontos com eles”, revela a mulher.

Ela conheceu o cachorro

Segundo seu relato, os vizinhos levaram o cachorro até sua casa para mostrar a ela a situação em que o animal fica na presença de estranhos e de barulhos constantes.

“Ele late para nós mesmo cada um estando do seu lado da cerca. A mulher estava com o cachorro no colo e ainda assim ele ficou rosnando o tempo todo e mostrando os dentes de forma ameaçadora”, conta a mulher.

Além disso, ela reforça que nenhum dos vizinhos anteriores chegou a reclamar sobre o barulho de seus filhos brincando, mas os novos vizinhos foram além e afirmaram ter medo de que a bola dos adolescentes fosse atirada na direção de seu cachorro.

“Eu precisei dizer a eles para não jogarem mais basquete, o que é uma pena pois sei que eles adoram. Como são adolescentes, a maioria dos jogos ao ar livre que eles gostam envolvem bolas então eles praticamente vão acabar ficando no videogame novamente”.

Sem saber o que fazer, a mulher pediu a opinião de outras pessoas, que foram firmes ao dizer que ela deve manter os filhos livres para aproveitar seu quintal. “Não faça nada, atender a esse pedido é abrir precedentes para outro”.

“Eu não impediria meus filhos de brincar no jardim da casa deles. Se o cachorro está nervoso com o barulho ele deve ser mantido dentro de casa”, comentou outra pessoa.

“Você não deveria proibir seus filhos, mas se está tentando achar uma forma de resolver a situação com os vizinhos de forma amigável então sugira a eles uma hora em que seus filhos estarão no quintal e respeite o horário”, sugeriu outra.