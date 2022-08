Ela se irritou ao saber o motivo pelo qual a filha de sua prima não terá um quarto

Uma mulher ficou completamente irritada depois de descobrir o motivo pelo qual sua prima se recusa a montar um quarto para sua filha de 3 anos. Para ela, as razões da prima são “egoístas e infantis”.

Conforme pulicado pela mulher no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, a situação está causando indignação em vários membros da família que seguem inconformados com as atitudes da mãe da menina.

Segundo ela, sua prima, a qual chamou de Rose, é uma pequena influenciadora digital que não tem planos de converter o segundo quarto de sua casa em um quarto para a filha uma vez que utiliza o espaço como um “quarto instagramável” para produzir seus conteúdos.

“Eu tenho uma prima mais velha que é uma pequena influenciadora digital no Instagram. Ela tem mais de 10 mil seguidores com os quais compartilha conteúdos sobre moda, estilo de vida e diversos ensaios fotográficos”, conta a jovem.

Apesar de ter uma base de seguidores, a atividade da prima é apenas um passatempo ao qual ela se dedica em seu tempo livre.

“Três anos atrás ela deu à luz minha sobrinha, Daisy, com a qual é extremamente apegada. Atualmente elas dividem o mesmo quarto da casa”. Revela a mulher.

Ela não tem planos de dar um quarto para a filha

Continuando sua história, a jovem explica que se espantou ao saber da decisão de sua prima sobre o segundo quarto de sua casa.

“Rose mora com a filha e o marido em uma bela casa de dois quartos, sendo que o segundo quarto virou uma espécie de estúdio onde ela tira suas fotos para o Instagram. Na última semana, ao visitar sua casa, perguntei para ela quando Daisy vai se mudar para o segundo quarto e ter seu próprio espaço”.

“Ela apenas riu de mim e disse que eles não têm planos de dar um quarto para filha e que ela vai dormir com os pais para sempre pois o outro quarto da casa é reservado para ela produzir conteúdo para o Instagram”, revela a jovem.

Indignada, ela afirmou ter dito à prima que futuramente isso poderia se tornar um problema para a filha pois a medida que ela crescer vai sentir necessidade de ter seu próprio espaço.

Leia também: Após comentário cruel, mulher proíbe seu irmão de conhecer o sobrinho

“Ela então me disse que se ela abrisse mão do quarto sua vida de influenciadora chegaria ao fim, além de me mandar cuidar da minha vida porque Daisy não é minha filha. Resumindo, eles estão tentando ter o segundo filho e me sinto mal pela menina que terá que dividir o quarto com os pais e mais um bebê”, finaliza a mulher.

Para os demais usuários da plataforma, ela está certa em apontar essas questões para sua prima, mesmo não sendo a dona da “última palavra” sobre o assunto.

“Embora eu ache saudável uma criança dormir com os pais, mais cedo ou mais tarde ela vai querer seu próprio quarto e sua própria cama”, afirma uma pessoa.

“Isso não pode durar para sempre, especialmente se outro bebê estiver envolvido. Ser forçada a acordar porque o bebê está chorando durante a noite causará danos a ela”, comentou outra.