Após filha sofrer bullying por causa de seu nome, mãe diz que ‘não é nada’

Uma mãe afirma que sua filha de 12 anos está sendo alvo de bullying na escola por conta de seu nome, no entanto ela não vê nenhum problema com o nome da menina e continua afirmando que está tudo bem.

Conforme a publicação do The Mirror, a mulher contou sua história por meio de uma postagem realizada em um fórum online. De forma anônima ela revela que o nome da menina é “muito bom e comum” e que não existe nada de errado em uma menina ter o nome de “Kevin”.

“Minha filha tem 12 anos e se chama Kevin. Ela afirma que está sendo intimidada na escola por causa de seu nome, mas é um nome bonito e comum então não vejo quaisquer motivos para que ela seja intimidada por causa dele”, comenta a mãe.

Em seguida, a mulher questionou os demais usuários da plataforma sobre a questão e afirmou: “Não vejo motivos para ela ser intimidada por isso. Por que as pessoas fazem bullying com ela?”.

Ela não vê problemas no nome da filha

Rapidamente diversas pessoas comentaram na publicação feita pela mulher e deram a ela diversos motivos pelos quais sua filha pode estar sendo intimidada por outros estudantes.

“Eu me pergunto se essa é uma pergunta verdadeira ou se alguém está tentando fazer uma brincadeira. No entanto, de qualquer forma, minha resposta é que você sabe exatamente o motivo pelo qual sua filha está sendo alvo de grosserias na escola”, disse uma pessoa.

“Se a pergunta for real, você e a pessoa responsável por dar para sua filha um nome masculino e precisa assumir sua parcela de culpa no que ela está passando. Sugiro que você busque formas de ajudá-la a superar isso porque ela vai viver com estes problemas durante toda a vida graças a você”, afirmou outra.

“Você deu à sua filha um nome tipicamente utilizado para homens. Se quisesse buscar por um nome neutro poderia optar por algo como Avery, Max ou Taylor”, afirmou outra pessoa.