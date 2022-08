Aos 8 anos, filho de influenciadores pede para pintar as unhas: ‘ele é livre’

Um casal de influenciadores viralizou esta semana nas redes sociais, após compartilhar uma foto do filho usando as unhas pintadas de vermelho e amarelo.

Kauan, um menino de oito anos de idade pediu, pela primeira vez, para pintar as unhas com esmalte. No começo, o casal ficou preocupado, mas resolveu permitir o momento inédito.

“Hoje nosso filho quis pintar as unhas. Meu medo do preconceito mandava eu dizer não. Mas não posso! Ensinamos que ele é livre e que a única coisa que importa é ele ser feliz. E olha esse sorrisão… Suas unhas ficaram lindas, meu filho”, escreveu o influenciador Rafael César.

Rafael mora com a família em Itajaí, cidade do litoral catarinense. Ele é casado com Luke Vidal, com quem adotou o Kauan há dois anos.

“Nós ensinamos nosso filho a nunca se calar e se esconder perante o preconceito. Decidimos postar, pois as fotos apenas demonstram uma criança feliz e que não está fazendo nada de errado”, disse Luke, em entrevista ao portal G1.

Kauan misturou vermelho e amarelo e fez a festa. Os pais compartilharam nas redes sociais, como forma de inspirar outras famílias LGBT+ a não terem medo.

Após a foto, a imagem começou a viralizar nas redes sociais, com milhares de curtidas nas postagens originais e outras centenas de compartilhamentos.

“Quando adotamos ele, prometemos que ele seria feliz e livre! E assim será!”, escreveu Rafael, no Twitter.

Ele ainda gravou stories em sua conta no Instagram, elogiando Kauan. “Você é um menino corajoso. Todo mundo que te conhece ama você, porque você é um menino muito maravilhoso, um menino muito incrível , muito educado, muito respeitoso”, disse ao filho.

