VÍDEO: Saltador de parapente escapa segundos antes de impacto com chão: ‘Não era dia de morrer’

Saltador de parapente escapa da morte segundos antes de impacto com o chão (Reprodução/YouTube)

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que o atleta de parapente Kevin Phillip escapou da morte por questões de segundos durante um salto. A gravação foi feita por uma câmera instalada em seu capacete e registrou os momentos de desespero enquanto ele seguia em queda livre depois que as linhas de seu paraglider se enrolaram. Por sorte, o atleta conseguiu abrir o equipamento de emergência segundos antes do impacto (veja abaixo).

As imagens foram compartilhadas pelo próprio atleta no YouTube e mostraram o alívio dele ao chegar ao chão. “Oh meu Deus!”, disse ele.

Na legenda do vídeo, Phillip explicou que uma “forte turbulência” fez com que as linhas se enrolassem. O registro mostrou quando ele tentou desenrolar o equipamento desesperadamente, sem sucesso. Os momentos de pânico seguiram até que o atleta finalmente conseguiu abrir o paraglider de emergência e chegou ao chão ileso.

“A velocidade de queda aumentou muito devido à torção da asa. A última chance era abrir manualmente o pacote de resgate. Tempo estimado restante cerca de 1 segundo. Este não era o dia para morrer!”, destacou.

O atleta explicou, ainda, que teve sorte por conseguir rasgar a bolsa que continua o que ele chamou que “pacote de resgate”.

“No parapente acro, nós enfrentamos muitas tentativas e erros ao aprender os truques. Com dois ou três paraquedas de resgate e muita altura, nós podemos treinar este tipo de esporte com segurança. Esta ocasião foi bastante azarada e rara. Só para manter em mente. Voa alto, aterrisse em segurança”, alertou ele.

LEIA TAMBÉM: