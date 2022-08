Vídeo: Porta abre e motorista sem cinto cai de carro em movimento; “nasci de novo”

Uma câmera de segurança flagrou uma situação inusitada na tarde do último sábado, em Franca, interior de São Paulo, quando um motorista cai do carro em movimento no meio da rua.

O motorista, que não quis se identificar, disse que ele mesmo não acreditou no que aconteceu e precisou ver as imagens para entender o acidente.

No vídeo, é possível ver o Fiat Uno trafegando pela rua quando passava por uma lombada e a porta do motorista abre sozinha e o motorista cai do carro. O Fiat continua em movimento, sobe na calçada, passa entre o poste e o muro sem bater e vai perdendo a velocidade, até parar em outra calçada.

“Como tem a filmagem, eu só acreditei vendo. Eu nem acreditei, para falar a verdade. Até hoje eu estou abismado”, afirma o homem

Quando ele cai do carro, um objeto parecendo com uma latinha de cerveja cai com ele, levantando a suspeita de que estaria embriagado no momento do acidente.

Ele disse que estava sem cinto de segurança e se desequilibrou ao tentar segurar a porta. “Eu tentei pegar a porta, foi quando eu desequilibrei. Eu estava sem cinto. Se estivesse de cinto, não tinha acontecido nada. Aí a importância do cinto de segurança. Minha sorte é que eu estava devagar”, disse.

Veja o vídeo:

Felizmente, no final o saldo do acidente foi menos pior do que parecia. Ele sofreu apenas ferimentos leves nas pernas e no rosto e não precisou ser hospitalizado. Seu carro parou sem bater em nenhum outro carro ou provocar novo acidente e o carro que vinha atrás dele no momento da queda teve tempo para frear, caso contrário poderia ainda ser atropelado

“Eu nasci de novo. Acho que o capeta quis me matar e o meu anjo guiou o carro, porque o que aconteceu com o carro, onde ele passou ali”, afirma.