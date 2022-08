Vídeo mostra batalha entre onça e anaconda no Pantanal

Um guia turístico fez um registro impressionante no Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal Mato-grossense. As imagens mostram como é uma batalha entre uma onça- pintada e uma sucuri, a segunda maior cobra do planeta que é conhecida como “anaconda” no mundo todo.

De acordo com o G1, Branco Arruda, a cena é normal, mas não é muito fácil de ser vista ou documentada. Inclusive, a onça que aparece na gravação é conhecida dos funcionários do parque e até ganhou o nome de Ibaca.

Neste dia, o felino apareceu nas margens do rio e ao caminhar pela água, encontrou a sucuri. A disputa começou e ninguém saiu vencedor, mas o registro mostra de perto a luta por sobrevivência.

Confira a seguir:

Em outra ocasião, um flagrante parecido aconteceu em uma reserva na Colômbia. A cena foi gravada por Jorge Barragán que guiava turistas para uma observação da fauna local.

Ele conta que a onça demorou uns minutos em dominar a cobra que estava na margem de um rio e que quando finalmente saiu da água, foi possível ver o grande porte do réptil.

Com mordidas fortes e agilidade, o felino escondeu a presa morta. No dia seguinte, eles voltaram a monitorar o ocorrido e identificaram que a cobra levou o filhote para se alimentar do animal.

O biólogo Henrique, conhecido como o Biólogo das Cobras no Youtube, comentou o vídeo e esclareceu que a cobra mede aproximadamente 4, 5 metros e não 10 metros como foi noticiado na época.

“É um animal bem grande e dificultoso para a onça carregar. É uma onça fêmea, se fosse uma onça macho seria um pouco maior, mas ela estava ali com seu filhotinho e teve que carregar aquele peso todo da sucuri”, explica.

Relembre as imagens:

