Pedaço de lixo espacial cai em propriedade rural na Austrália e provoca um grande estrondo

Em uma situação inesperada, um pedaço de lixo espacial da SpaceX 1 caiu em uma propriedade rural na Austrália e provocou um grande estrondo.

O fazendeiro Mick Miners, dono de uma propriedade ao sul de Jindabyne, ficou chocado esta semana ao encontrar pedaços de lixo espacial espalhados, como detalhado pelo site Daily Mail.

O pedaço de lixo de três metros - uma peça da nave SpaceX Crew-1 do empresário Elon Musk - foi descoberto no chão depois que Miners foi investigar um estrondo alto que foi ouvido por suas filhas.

O especialista espacial da Universidade Nacional Australiana, Brad Tucker, disse ao apresentador de rádio Ben Fordham que foi chamado para investigar a descoberta.

“Este é definitivamente um lixo espacial que fazia parte do baú SpaceX Crew-1″, disse.

“A SpaceX tem esta cápsula que leva humanos ao espaço, mas há uma parte inferior... então, quando os astronautas voltam, eles deixam a parte inferior no espaço antes da cápsula pousar”.

Segundo o site, Tucker disse que a peça está no espaço desde novembro de 2020 e estava começando a sair de órbita.

“Vimos a maioria dos pedaços pousar no oceano, mas claramente alguns não, porque este pedaço de três metros foi lançado no solo do espaço”, disse Tucker.

Ele disse que o objeto caiu muito longe da casa de Miners, e foi por isso que levou algum tempo para localizá-lo.

Ainda de acordo com as informações, o vizinho de Miners, Jock, também tinha um pedaço de lixo espacial em sua propriedade. Confira:

Texto com informações do site Daily Mail