Pai fica furioso ao saber que o sogro de sua filha a levará até o altar

Uma jovem está passando por uma situação complicada por conta da reação de seu pai ao saber que ela será levada ao altar pelo pai de seu noivo. Em um post de desabafo feito no Reddit, a jovem noiva conta sua história.

De forma anônima ela conta que seu pai, ao qual chamou de Steve, abandonou a família quando ela tinha apenas 8 anos de idade. Aos 16, quando começou a namorar com seu atual noivo, ela revela que acabou se aproximando de Bill, o pai do rapaz.

“Nós ficamos muito próximos durante minha época de ensino médio. Ele me ensinou a pescar, a jogar uma bola de futebol e até mesmo a trocar um pneu furado. Ele fez o que um pai deveria fazer. Até mesmo quando fui ao baile com o filho dele, ele me disse que eu deveria esperar que meu namorado fosse respeitoso comigo e que se eu me sentisse desrespeitada eu poderia falar”.

Segundo ela, Bill sempre mostrou um relacionamento amoroso e cuidadoso com sua esposa e a relembra constantemente para nunca “se contentar com menos do que isso”, o que faz com que a jovem noiva o tenha como um exemplo para seu relacionamento.

Uma vez que também perdeu sua mãe aos 19 anos, a família de seu companheiro se tornou sua própria família, até que, aos 22 anos, seu pai biológico a procurou.

Ele quer fazer parte da vida da filha

Explicando sua história, a jovem conta que aos 22 anos seu pai, Steve, a procurou nas redes sociais e decidiu revelar os motivos que o fizeram abandonar a filha e a esposa.

“Ele era viciado em drogas e não conseguia manter um emprego ou uma relação saudável. Como ele sentiu que não estava cumprindo seu papel de pai, ele decidiu ir embora. Eu entendi a situação e o perdoei. Nós nos vemos a cada duas semanas e eu o chamo de pai de forma sincera”.

Com o casamento se aproximando, a jovem se viu em uma conversa com o pai sobre o tema, mas logo as coisas saíram do controle: “Ele disse que estava animado para me levar ao altar, e eu expliquei a ele que quem me levaria seria Bill. Contei que na última década foi o pai do meu companheiro quem esteve ao meu lado e que por esse motivo ele me levaria”.

Leia também: Após ser convidada para um casamento ela descobriu as verdadeiras intenções da noiva

“Ele ficou bravo e disse que eu o estava excluindo de um momento importante. Eu fiquei chocada e magoada por ele agir dessa forma e depois comecei a pensar que agi errado em pedir que alguém quem não é o meu pai me leve ao altar. Falei com meu noivo e amigos, mas todos não gostam do meu pai, então quero uma opinião de pessoas de fora”, finaliza a jovem.

Para as pessoas do Reddit, ela agiu da forma correta: “A reação do seu pai fala muito sobre ele, provavelmente é melhor ele não ir ao casamento pois vai achar alguma forma de fazer a ocasião ser sobre ele, e não sobre você”.

“Parece que Bill tem sido uma figura carinhosa e presente em sua vida, sua afeição por ele é mais forte e verdadeira”, comentou outra.