Mulher degolou seus três filhos, mas não cumprirá pena na prisão. Por qual motivo?

Era 18 de fevereiro de 2015, em Atlántico, departamento na Colômbia, por volta das 21h30, quando o namorado de Johana del Carmen Montoya Rosario chegou em casa e se deparou com uma terrível cena: a mulher havia degolado com uma faca cada um de seus três filhos e havia feito um corte em seu pescoço e nas veias com a mesma arma.

Detida inicialmente e condenada a 60 anos de prisão, a mulher teve a decisão judicial revertida e foi considerada inimputável, o que a impede de cumprir a sentença em uma penitenciária. Por qual motivo?

Aos que desconhecem, a inimputabilidade acontece quando após a respectiva avaliação, a justiça determina que a pessoa cometeu tal ato por ter algum tipo de transtorno mental.

A decisão da justiça no caso da mulher colombiana

Com a nova manifestação do judiciário do país vizinho ao Brasil, o Supremo Tribunal de Justiça determinou que Johana deverá ser encaminhada por um período de 20 anos para um hospital psiquiátrico.

De acordo com o detalhado pelo portal Publimetro, a entidade afirmou em sua decisão que a mulher não poderia ser enviada à prisão, pois foi vítima de abuso sexual quando criança, não teve educação, além disso não recebeu tratamento médico para sua esquizofrenia.

A justiça determinou que o ato de Montoya aconteceu durante um de seus episódios e que um dos gatilhos foi após ela ter encontrado seu pai abusando de um de seus filhos pequenos dias antes.

Por fim, o relator do caso, Juiz José Francisco Acuña Vizcaya, acrescentou: “Ela agiu sem capacidade de discernir a reprovação de seu comportamento, pois naquele momento sua capacidade de interpretar o mundo e o sentido de suas ações estava substancialmente prejudicada”, afirmou.

