Motivo de rapaz para não jogar com os amigos pode levar ao fim da amizade

Um jovem está precisando lidar com um sentimento extremamente incômodo depois de perceber que uma de suas amizades pode estar chegando ao fim por um motivo que está além de seu controle.

Em uma publicação de desabafo no Reddit, o rapaz conta que tem 4 amigos muito próximos e que todos se formaram juntos recentemente e seguem suas vidas com os respectivos trabalhos e companheiras.

No entanto, a namorada de um de seus amigos pode ser um grande motivo de discórdia entre todos por conta de suas atitudes. “Ela está sempre encontrando uma forma de colocá-lo para baixo e sempre precisa ter a última palavra em qualquer conversa. Para mim ela é insuportável”.

Segundo ele, a situação se agravou até o ponto em que todos os amigos decidiram revelar seus sentimentos em relação a ela, o que não foi bem recebido por seu namorado. “Nós acabamos tolerando a presença dela e até mesmo participamos de confraternizações em que vamos nós 5 e nossas namoradas”.

“Uma de nossas atividades preferidas era jogar videogame juntos. Geralmente ficamos até as 2 ou 3 da manhã jogando, mas recentemente a namorada do meu amigo ganhou um computador e decidiu se envolver nos jogos”.

A presença dela foi motivo de atrito

Segundo relato do jovem, desde o momento em que a namorada de seu amigo passou a jogar com ele as coisas desandaram. “Ela não se importa com o jogo da mesma forma com que nós nos importamos, então fica falando sobre coisas aleatórias e diversas vezes acabamos perdendo alguma partida por causa dela. Quando isso acontece, ela começa a chorar”.

“Sim, ela começa a chorar de verdade e até mesmo perdemos uma noite inteira precisando consolá-la. Depois de isso passar a acontecer constantemente eu acabei deixando de jogar por um tempo, até que recebi uma mensagem do meu amigo, namorado dela, perguntando o motivo pelo qual ninguém mais estava jogando”.

O jovem então explica que soube pelo amigo que nenhum dos outros integrantes do grupo estava jogando com ele, e então foi questionado sobre o motivo de terem parado, e, especificamente, sobre o que todos achavam da namorada dele.

Leia também: Ela foi chamada de egoísta após proibir o namorado de jogar em seu XBOX

“Fui honesto e disse que as vezes ela nos irrita. Me senti péssimo, mas precisei dizer que não queria jogar com ela por conta das atitudes que ela tem. Desde então meu amigo se afastou de todos nós e agora os outros estão me implorando para pedir desculpas a ele. Fui errado nessa história?”.

Para os usuários do Reddit, ele agiu da forma correta: “Ele perguntou e você respondeu honestamente. A vida é curta demais para lidar com todo esse drama”.

“Tudo bem se ele quiser continuar com ela, mas vocês não são obrigados a lidar com o drama dela. O fato de ela não participar ativamente e chorar por causa dos jogos é um motivo para não querer a presença dela. Junte-se com seus outros amigos e siga em frente”, afirmou outra pessoa.