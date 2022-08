Maria Berklian, a ‘Rainha do Brasil’, viraliza com ‘comprinhas nada básicas’ em shopping; gastos somam mais de R$ 200 mil

'Rainha do Brasil' faz sucesso nas redes sociais com nível de vida fora dos padrões (Reprodução/TikTok @mbrainhadobrasil)

Uma senhora de 84 anos viralizou nas redes sociais ao fazer “comprinhas nada básicas” em um passeio despretensioso em um shopping de São Paulo. As aquisições em apenas uma loja ultrapassaram R$ 200 mil.

O vídeo, postado no TikTok, começa com uma narração que diz: “Era só para ser uma voltinha no shopping. Mas vocês conhecem a rainha né?”.

A tal rainha é Maria Berklian, que passou a ser conhecida como “Rainha do Brasil” por seu nível de vida bem acima dos padrões.

Na gravação, ela passeia tranquilamente pelos corredores com suas roupas e bolsa de grife até entrar em uma loja da Rolex. Lá, uma vendedora mostra à cliente VIP alguns relógios. “Esse aqui está R$ 83.763 e esse está R$ 96.465. Tá barato, não tá barato?”, diz. A idosa concorda.

Além do relógio, a vendedora mostra um anel.” “Eu vi que a senhora adora uma joia e um anel. Esse daqui é uma Turmalina Paraíba, custa R$ 184.470,00. Fala a verdade, se não tá barato?”

“Quanto é?”, quer saber a idosa. “R$ 184.470,00″, reforça a vendedora. “Barato”, concorda novamente.

O vídeo, então, termina com a senhora saindo da loja após gastar mais de R$ 200 mil.

Assista ao vídeo que viralizou:

Afinal, quem é a ‘Rainha do Brasil’?

A aposentada Maria Berklian ganhou fama nas redes sociais ao falar de sua vida, rotina e mostrar seus passeios por centros de compra em São Paulo. Lojas de grife como Chanel e Dolce Gabbana fazem parte de seu roteiro.

Seu perfil do TikTok é o @mbrainhadobrasil e já conta com mais de 350 mil seguidores.

O neto da idosa, Eduardo Berklian, disse ao “UOL” que a ideia de criar conteúdos sobre a avó surgiu para distraí-la e motivá-la. “Ela está adorando o carinho dos ‘fãs’. Nada é forçado e ela ama passear”, afirmou.

A “Rainha do Brasil” já trabalhou como costureira, depois foi feirante até que, ao lado do marido, criou uma rede de supermercados e atacadistas, vendida há mais de 30 anos, e enriqueceu.

Quem cria os conteúdos da senhora é Gabriela Paiva, de 27 anos, engenheira de produção. Ela é a principal companheira de shopping de Maria.

Segundo Eduardo, a repercussão não era esperada, mas os vídeos deram o que falar e chegaram ao conhecimento de famosas como a cantora Anitta e a apresentadora Adriane Galisteu.

