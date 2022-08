Mãe é criticada após se inspirar em um famoso filme para nomear sua filha

Uma mãe está sendo duramente criticada após revelar a escolha inusitada para o nome de sua filha. Apaixonada pelos filmes da Disney, a mulher decidiu se inspirar em um deles para nomear a menina recém-nascida.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher decidiu revelar sua escolha de nome por meio de uma postagem feita em seu Facebook. Por conta do nome “diferente”, ela rapidamente foi compartilhada por diversas pessoas e chegou até uma página do Reddit, onde recebeu diversas críticas.

A postagem original, feita em um grupo de fãs da Disney, mostrava a mãe ao lado de sua filha enquanto usava orelhas de Mickey na cor rosa com lantejoulas e uma pequena coroa de brilho dourado.

Na legenda, ela revelou que escolheu nomear a filha como “Aurora Malévola”, sendo o primeiro nome inspirado pela princesa Aurora, de Bela Adormecida, e o segundo uma homenagem à Malévola, antagonista do mesmo conto.

Ela foi extremamente criticada

Após publicar a imagem com a legenda: “Pequena Srta. Aurora Malévola”, não demorou muito para os usuários começarem a comentar a publicação.

Com o print compartilhado no Reddit, as pessoas não pouparam suas críticas sobre a escolha da mulher. “Peguei essa imagem em um grupo da Disney no Facebook”, escreveu a pessoa responsável pelo compartilhamento.

Rapidamente, diversos usuários se questionaram sobre a escolha do nome da menina, uma vez que o significado literal de ‘Malévola’ geralmente é evitado por qualquer pessoa.

“Eu amo a Disney tanto quanto qualquer outra pessoa que seja fã, mas caramba, os pais que amam a Disney são de outro mundo”, escreveu uma pessoa.

“Aurora é um nome aceitável, já ouvi em diversos idiomas inclusive. Mas Malévola? Ela está autoproclamando a filha como sendo amante de todo o mal. Quem em sã consciência faria isso com a própria filha?”, questiona outra pessoa.

“Apesar do segundo nome, eu realmente amo o nome Aurora de uma maneira que definitivamente não é conectada com a Disney”, revelou uma terceira.