Homem se empolga durante o sexo e sofre fratura no pênis; médicos compararam órgão com ‘berinjela’

Um homem de 50 anos se empolgou durante o sexo e sofreu uma fratura no pênis. O caso aconteceu em Java, na Indonésia.

De acordo com relato publicado na revista científica “International Journal of Surgery Case Reports” e reproduzido pelo “Extra”, o homem - que não teve a identidade revelada - estava tendo relação sexual com a esposa quando ouviu um barulho, um “crack”. Neste momento, sua ereção cessou e sangue começou a sair de sua uretra.

Assustado, sentindo muita dor e sem conseguir urinar, ele procurou um hospital, relatando que seu pênis estava inchado e roxo havia horas.

Os médicos disseram que o órgão genital lesionado do paciente se assemelhava a uma berinjela, por conta do inchaço e da cor.

O homem foi submetido a cirurgia de emergência, e os médicos precisaram a remover as camadas superiores de pele e carne para acessar o tecido danificado. No fim, tudo deu certo, e eles conseguiram reparar o dano de forma “satisfatória”.

Na opinião da equipe de saúde, o pênis do paciente deve ter batido contra o períneo ou o osso púbico de sua esposa durante o sexo “intenso”. Vale dizer que o tipo de lesão não é comum.

O paciente ficou com uma leve curva no pênis, mas disse ser capaz de fazer sexo novamente e ir ao banheiro sem dificuldades.

Operação no nariz terminou mal

Um morador de São Paulo resolveu fazer uma cirurgia no nariz, uma rinoplastia, em casa, usando tutoriais de internet e se deu muito mal. Ele acabou no pronto-socorro do Campo Limpo com uma séria ferida no nariz.

O homem explicou aos médicos que usou anestesia veterinária e álcool 70% para limpar a região, finalizando o procedimento com uma “sutura com fio absorvível e super bonder”. Não usou luvas para evitar a contaminação e também não limpou o sangue do local para que os pontos não abrissem.

Os médicos limparam a ferida e os pontos e enfaixaram o local para evitar infecção. O paciente foi orientado a buscar ajuda psicológica.

