Homem afirma que hematoma tem rosto de Jesus Cristo; “O filho de Deus apareceu no meu braço”

Não é a primeira vez que pessoas identificam figuras religiosas em coisas específicas, não é mesmo? E trazendo justamente um exemplo desta situação, Jamie Hales, um homem britânico que mora em Chesterfield, cidade localizada na Inglaterra, contou que um hematoma em seu braço parece o rosto de Jesus Cristo. Vamos entender melhor este caso?

De acordo com o detalhado pelo portal CienRadios, Hales estava assistindo a um filme em sua casa quando se surpreendeu ao identificar a marca em seu braço, se questionando o que poderia haver passado.

Ao analisar o hematoma, Jamie disse que começou a avaliá-lo, achando em um primeiro momento que poderia ser algo semelhante ao rosto de Charles Darwin. “Achei que era parecido com um rosto, então tirei uma foto dele. Sentei-me para estudá-lo e depois enviei para amigos e familiares”, disse.

Você pode se interessar por:

O ‘rosto’ de Jesus Cristo no braço do homem

Diante do “achado”, Jamie resolveu compartilhar a imagem com conhecidos, diversos deles afirmando que o hematoma parecia na verdade com a representação da face de Jesus Cristo, o que após algumas reflexões fez com que o homem tivesse a mesma conclusão.

“É como uma daquelas coisas em que um terapeuta mostra uma foto de algo e todo mundo interpreta algo diferente. Ao expor as imagens, todos me diziam que parecia mais com Jesus Cristo e aí comecei a notar isso”, afirmou o britânico.

Impressionada com o registro, a mãe de Hales compartilhou a imagem nas redes, o que gerou bastante repercussão. Por sua vez, Jamie contou como tem se sentido com toda a visibilidade: “É bom ser semi-famoso porque o filho de Deus apareceu no meu braço, embora eu ache que minha mãe se divertiu mais do que eu”, finalizou.

Homem afirma que seu hematoma tem rosto de Jesus Cristo Reprodução - CienRadios

+ Leia também estas notícias: