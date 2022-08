Ganso é usado em ‘jogo de argolas’ em parque de diversões e revolta protetores de animais

Uma cena cruel tem chocado todos aqueles que gostam e respeitam os animais. Um ganso foi usado em um “jogo de argolas” em um parque de diversões em Yantai, em Shandong, na China.

Na “brincadeira”, pessoas tentam acertar argolas no pescoço do animal, que fica amarrado a um banquinho em cima de uma caixa de plástico. Quem consegue acertar recebe um prêmio.

É possível ver no vídeo o desconforto do animal, que tenta desviar das argolas que são arremessada.

Assista:

O ato foi duramente condenado pela Peta, entidade de defesa dos direitos dos animais. “Esses vídeos de pessoas jogando objetos em gansos indefesos mostram que, lamentavelmente, ainda existem pessoas que veem os animais como mercadorias cujos medos e sentimentos não têm importância”, afirmou Elisa Allen, diretora de Bem-Estar Animal da organização, de acordo com o “Daily Mail”.

Galinha e jabuti

Por falar em animais, uma outra cena - desta vez fofa - viralizou nas redes sociais. Uma galinha pegou carona nas costas de um jabuti com uma etiqueta colada com a palavra “Uber” e ganhou a simpatia de muita gente.

“Qualquer um chama um Uber”, diz a legenda do vídeo publicado no Instagram, mais especificamente no perfil Fozzcook.

Segundo o “UOL”, a responsável pelo perfil é a fotógrafa australiana Christine Hill. A página é dedicada à amizade entre o jabuti Larry e Cricket, um simpático Golden Retriever.

Christine se mudou há alguns anos para a Califórnia, onde cuida de seus dois filhos além de dois cachorros, dois jabutis, um gato, dois cavalos, dois hamsters, um coelho, oito galinhas e uma variedade de animais marinhos.

“Larry e Cricket geraram atenção da mídia, tendo suas histórias contadas na National Geographic, Animal Planet, Buzzfeed, e notícias transmitidas em todo o mundo”, contou a fotógrafa em um site dedicado a dupla de fiéis amigos.

