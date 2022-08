Uma funcionária de um supermercado, nos Estados Unidos, reclamou sobre duas coisas que você nunca deve fazer no estabelecimento e gerou um verdadeiro debate na web.

Como detalhado pelo site The Sun, em um vídeo no TikTok, a criadora de conteúdo diz aos internautas: “Quando você faz compras no Walmart e vê um funcionário com isso aqui, existem duas coisas que você não fazer”.

A mulher está em frente a cestas usadas por trabalhadores que estão atendendo pedidos online para clientes.

A regra número um que ela pede é “não parar um funcionário enquanto ele está escolhendo um produto com outra demanda qualquer” e não “pular na frente de trabalhador para tentar pegar algum item”.

Funcionária de supermercado reclama sobre duas coisas que você nunca deve fazer no estabelecimento e gera debate na web

Segundo o site, no entanto, vários usuários não concordaram com a mensagem, com uma pessoa dizendo: “E vocês, por favor, não fiquem no meu caminho porque estou escolhendo por mim”.

Outro comprador disse que os funcionários “bloqueiam todos os corredores” com as cestas a ponto de “não poderem fazer compras por si mesmos”.

No entanto, ainda de acordo com as informações, vários clientes também ficaram do lado da funcionária do Walmart, concordando em ficar fora do caminho.

“Eu briguei com meu marido por fazer uma pergunta. Não. Não faça isso. Ela está comprando para alguém. Não perturbe”, escreveu uma apoiadora.

I'm a Walmart worker - the 2 things to never do if you see staff in an aisle https://t.co/95WsFnBJ2f — Fabulous (@Fabulousmag) August 3, 2022

Com informações do site The Sun