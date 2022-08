‘Chá de bebê ostentação’ conta com lancha e helicóptero em Balneário Camboriú e viraliza

Um chá de bebê realizado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, viralizou nas redes sociais. Isso porque a festa - nada modesta - contou com uma lancha e um helicóptero.

Imagens mostram a aeronave sobrevoando o evento no mar e lançando um pó rosa sobre as águas, revelando que os futuros papais esperam uma menina.

O chá de bebê aconteceu no último domingo (31) e foi oferecido aos convidados por Cristiano Pacheco, de 29 anos, e Mauriline Schmitz, de 33.

Apesar do que possa parecer, o evento não custou tanto dinheiro para os pais, como contou o “G1″. Isso porque Mauriline tem uma empresa de turismo com o esposo e quase toda a organização foi feita por meio de parcerias.

O cenário para o chá de bebê foi escolhido por um motivo: o casal ama o mar. Eles já haviam se casado na praia, aliás.

Vale dizer que Cristiano conheceu Mauriline na volta de um passeio de moto aquática, em 2019, no Rio Grande do Sul.

O casal já tem dois filhos e agora espera Antonella.

E por falar em chá de bebê...

Uma mulher ficou coberta por um pó roxo durante um chá de bebê em Guarujá, no litoral de São Paulo, no último dia 24. A cena viralizou nas redes sociais.

A “vítima” foi a tia a grávida. Ela estava no “lugar errado” quando os pais do bebê soltaram uma fumaça colorida, no meio da rua, e acabou atingida.

O pó, que revelou a chegada de uma menina à família, estava dentro de uma bola de isopor, que foi chutada pelo pai da criança.

Tia de grávida fica coberta de pó roxo em chá revelação (Reprodução/TikTok @bnaielly21)

A previsão é que Verena, a bebê deste chá revelação inusitado, nasça em novembro.

