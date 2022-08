Buraco gigante que surgiu no Chile sem explicação pode continuar crescendo

Estudos mostraram que o buraco circular misterioso que apareceu ao norte do Chile recentemente possui 64 metros de profundidade, 32 metros de diâmetro e ainda pode continuar crescendo.

De acordo com o site Infobae, o fenômeno que apareceu na Mina de Alcaparrosa, Tierra Amarilla, na região do Atacama, está sendo investigado pelas autoridades chilenas para verificar se o aparecimento tem ligação com os trabalhos de mineração no local.

“Estamos preocupados, pois estarmos cercados por jazidas de mineração e obras subterrâneas sob nossa comunidade é um medo que sempre tivemos. [O buraco] ainda está em crescimento e é algo que não havia sido visto em nossa comunidade”, disse Cristóbal Zúñiga, prefeito de Tierra Amarilla.

Equipes so Serviço Nacional de Geologia e Minas (Sernageomin) foram até o local para avaliar o terreno e Franklin Céspedes, diretor do Sernageomin, afirmou que o sumidouro possui “32 metros de diâmetro e 64 metros de profundidade. A base fica a 48 metros”. Já a cidade mais próxima fica a 600 metros.

“Entre as origens mais prováveis está a extração de água das camadas subterrâneas; no entanto, nesta situação a origem parece estar associada ao colapso de túneis ou a alguma escavação subterrânea resultante da mineração”, explicou Diego Zamorano, da ONG Rede Geocientífica do Chile ao Las Últimas Noticias.

O especialista destacou que outras causas poderiam ser chuva ácida ou manipulação dos fluxos da água, o que teria gerado lacunas, mas que não tem ligação à atividade de mineração.

Porém, o fato do buraco surgir como um círculo perfeito ainda impressiona. “Tudo está caindo. O colapso começa a partir de um ponto e depois se expande simetricamente para fora, gerando círculos [...] É a forma como a natureza gasta menos energia também no processo, pois não prefere uma direção à outra”, disse Diego.

