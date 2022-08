Após ser convidada para um casamento ela descobriu as verdadeiras intenções da noiva

Uma mulher ficou completamente arrasada após descobrir as verdadeiras intenções de sua “amiga” ao convidá-la para a celebração de seu casamento.

Desabafando no Reddit, a mulher conta que há alguns anos ela voltou a ter contato com uma amiga de trabalho da qual costumava ser muito próxima. Ela então se surpreendeu ao descobrir que a amiga estava para se casar e ficou ainda mais contente após saber que a amiga gostaria de sua presença durante a celebração.

“Disse a ela que fiquei feliz com o convite, mas que não conseguiria ir porque o local fica a 8 horas de viagem e não conseguiria pagar por uma babá para olhar meus filhos. Estou em um momento da minha vida em que me dedico ao meu próprio negócio e gastar dinheiro com outras coisas não é um bom investimento”, conta.

Apenas algumas semanas antes do casamento a noiva continuou insistindo na presença da amiga e afirmou que se ela se responsabilizasse por fazer o roupão da noiva e de suas madrinhas ela pagaria pela hospedagem da mulher e de seus dois filhos.

“Eu concordei com ela e marquei um horário para ela vir ao meu estúdio para tirar as medidas. Foram 3 horários e 3 vezes que ela não apareceu. Então usei nossa medida padrão e consegui fazer 9 roupões”, revela a mulher.

Tudo rapidamente virou um pesadelo!

Um dia antes do casamento, a mulher e seus filhos viajaram para o local da celebração e foram até o hotel informado pela noiva. No entanto, após chegarem, ela descobriu que estava alocada no mesmo quarto que as colegas de trabalho de sua amiga.

“Eram 3 camas onde já estavam acomodadas as colegas de trabalho dela. Eu estava cansada e elas disseram que eu e meus filhos deveríamos dormir no chão. Fiquei a ponto de chorar, mas peguei nossas coisas e um cobertor extra para nos acomodar no chão. Dormimos sob os olhares de todos no quarto e diversos avisos para ficarmos longe de suas malas”.

Na manhã seguinte, ela soube que as pessoas do quarto acharam que eles eram fornecedores do casamento e não convidados, o que fez com que ficassem com medo de falar com eles.

Leia também: Namorado coloca a companheira em uma situação embaraçosa: ‘Fiquei envergonhada’

“Eu não queria chorar na frente dos meus filhos, então perguntei a eles se eles estavam bem e fui levar os roupões na suíte nupcial. A noiva vestiu e começou a fazer uma série de reclamações e também falou que eu deveria ter feito outras duas vestes especiais para sua mãe e sogra. Ela começou a gritar comigo e seu noivo ficou completamente envergonhado. Antes que eu pudesse sair do quarto ela disse que as lembrancinhas ainda não haviam sido empacotadas e me mandou finalizá-las”, revela a mulher.

Segundo ela, após empacotar as lembrancinhas ela voltou ao quarto e se arrumou para sair junto com os filhos. Ela optou por não comparecer ao casamento e aproveitou o dia para visitar alguns pontos turísticos acompanhada de seus filhos. Desde então ela não voltou a falar com a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela nem deveria ter considerado atender aos pedidos da noiva: “Por que você ainda montou as coisas dela? Ela te tratou como lixo e não merecia nada disso! Sinto muito que você tenha passado por isso”.

“Isso foi completamente terrível! Que bom que você conseguiu transformar a situação em algo bom para você e seus filhos”, comentou outra pessoa.