Cathan Moore, fotógrafo da natureza, teve sua vida marcada ao cruzar a história de Two-Wheel-Drive, uma hiena a qual foi apelidada por ele. Embora tenha passado anos documentando diversos animais selvagens ao redor da Timbavati Game Reserve, na África do Sul, a experiência com um animal ganhou espaço em seu coração. Relato extraído do portal The Dodo.

Sem o movimento das patas traseiras, hiena ensina como andar com apenas 2 'pernas' (Reprodução/Instagram @bush_maniac)

Após perder o uso das patas traseiras, a hiena aprendeu a andar sozinha usando apenas as dianteiras. Mesmo sendo desafiador, Two-Wheel-Drive conseguiu superar o desafio de se locomover dentro de suas possibilidades.

Com o tempo, Moore percebeu que a hiena conseguiu se adaptar aquele modo de viver, pois faz parte da natureza desses animais em ser resistentes. Desta forma, a solução seria encontrada em breve pelo animalzinho.

“Naturalmente, você sente um remorso intenso, você se sente triste”, disse Moore ao The Dodo. “Mas se você pensar mais sobre isso, começará a perceber que ele é um sucesso e começará a se sentir muito orgulhoso da situação e de toda a natureza e sua resiliência.”

Mobilidade de Two-Wheel-Drive

O fotógrafo acredita que o animal tenha perdido sua capacidade de andar há cerca de um ano. Mesmo com suas limitações, a hiena ainda é capaz de percorrer longas distâncias, não deixando-se abater por sua condição. Ela também é capaz de se alimentar muito bem, devido ao olfato aguçado.

“Quanto mais tempo eu passo com essa hiena, mais fico admirado com seu personagem incrível”, escreveu Moore em um post no Instagram.

Sem o movimento das patas traseiras, hiena ensina como andar com apenas 2 pernas (Cathan Moore/Reprodução/Extraído do The Dodo)

E quem disse que a hiena está sozinha nessa? Junto de seu clã, o animalzinho se garante como uma das partes mais ativas. É possível que, como observou Moore, haja uma melhora no uso das patas traseiras do bichinho.

Mesmo que a recuperação não seja de 100%, isso não impede que Two-Wheel-Drive explore suas habilidades como uma boa e inteligente hiena.