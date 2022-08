Mulher revela querer expulsar irmã de casa por causa do cheiro de desodorante

Um desabafo chegou ao Reddit nesta terça-feira (2), com o relato de uma mulher, de 21 anos, através do usuário u/imbrokeandsleepy sobre um dilema que está vivendo por conta de uma parente. De acordo com ela, sua irmã, de 25, passou uma temporada em sua casa após enfrentar problemas pessoais.

No início, ela conta que ambas se davam bem na presença uma da outra. Contudo, surgiu um problema com os cheiros fortes causados pelo desodorante da irmã mais velha. Para a autora do relato, o odor do produto a deixava com enxaquecas.

“Seu desodorante é muito doce e muito forte, o cheiro permanece por horas após a aplicação. Quando ela se mudou, mencionei isso, tipo: ‘Ei, a propósito, lembra daquela coisa da enxaqueca? Odores fortes acabam desencadeando isso’”, escreveu a mulher.

Lembrete das aplicações

De acordo com o relato, a mulher revelou ter questionado a irmã sobre a possibilidade de fazer a aplicação na varanda da casa. Embora sua parente tenha dito que tentaria se lembrar deste detalhe, acabou esquecendo.

“Eu, gentilmente, a lembrei mais uma vez depois disso”, escreveu a autora.

“Como minha irmã usa desodorante no lugar de chuveiros, duvido muito que ela esteja bem em usar um sem perfume. Ela também está totalmente ciente de como estou ficando doente, já que moramos juntos e ela está muito em casa”, continuou.

A mulher conta que já se passaram duas semanas desde questionou a irmã sobre o uso do produto. Ela ainda ressalta que já faltou até mesmo no trabalho por conta de suas enxaquecas e se sente péssima por isso.

Após seu relato na rede social, ela revelou estar considerando despejar sua irmã de casa, pois os alertas sobre o cheiro forte do desodorante não têm surtido efeito.

