Um cão fora de controle foi filmado atacando um cavalo na frente de pessoas em um parque movimentado, na Austrália.

O registro impressionante, captado no Centennial Park, em Sydney, flagrou o cavalo tranquilamente, momentos antes do incidente ocorrer.

O cão é então filmado circulando o grande animal antes de fazer várias tentativas de se lançar contra ele, como detalhado pelo site The Sun.

O cachorro - que não estava preso por uma coleira - correu ao redor, enquanto espectadores chocados tentavam sem sucesso agarrar o animal.

Segundo o site, enquanto isso, o cavalo foi captado galopando em círculos na tentativa de evitar o ataque.

É possível ver o pânico entre os frequentadores, em uma tentativa sem sucesso.

Momento dramático em que pitbull ataca cavalo enquanto frequentadores tentam conter o animal

Felizmente, o cão foi capturado por seu dono, que conseguiu segurá-lo antes de sair do parque.

O momento foi captado por uma frequentadora do parque, que ficou em chocado com o ataque inesperado.

Uma testemunha escreveu em uma rede social: “Um pitbull fora de controle com dois proprietários incapazes de contê-lo, atacando o cavalo. Após o incidente, os dois proprietários saíram sem desculpas ou detalhes e entraram em um carro.”

Ainda de acordo com as informações, felizmente, o animal não ficou com graves ferimentos. Confira registro impressionante:

Com informações do site The Mirror