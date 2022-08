‘Meu marido acabou de descobrir meus lanches secretos, estou envergonhada’

Uma grávida está completamente envergonhada depois que seu marido descobriu sobre seus “lanches secretos”. Segundo ela, junto com a gestação veio uma vontade inexplicável de comer coisas relativamente inesperadas.

Conforme a publicação feita por ela no Reddit, e compartilhada pelo The Mirror, a mulher revela que recentemente foi pega em flagrante pelo marido enquanto comia uma de suas “guloseimas inesperadas” escondida na cozinha.

De forma anônima a mulher revela que durante a gestação desenvolveu um desejo inexplicável por comer biscoitos para cachorros. Independentemente da quantidade que ela coma, seu corpo sempre pede por mais petiscos em horas diversificadas do dia.

“Eu estou escondendo isso do meu marido porque sei que é estranho. Ao mesmo tempo eu também entendo que desejos durante a gestação podem ser estranhos, mas para mim eu consegui ir além”, revela a mulher.

“Cheguei a conversar com algumas amigas sobre essa questão, mas nenhuma parece ter conhecimento de desejos como os meus, ou talvez não queiram admitir. Eu tenho comido biscoitos para cães secretamente ao longo de toda a gravidez. Eu não sei o que eles têm, e eu nem tenho um cachorro em casa!”, explica.

Ela foi surpreendida pelo marido

Explicando um pouco melhor sobre a situação, a mulher relata que os desejos começaram logo no início da gestação, e que ela só come “biscoitos normais de cachorro”, sem ser aqueles com sabor de carne ou peixe.

No entanto, seu segredo foi recentemente descoberto pelo marido que teve uma reação inesperada. “Ele me viu comendo os biscoitos e perguntou se podia comer um. Eu deveria ter deixado, mas acabei reagindo de forma exagerada o que o fez descobrir que eram biscoitos de cachorro”.

“Achei que meu segredo estava seguro pois sempre fui muito cuidadosa, mas desde que meu marido descobriu ele fica me importunando com piadas sobre a situação. Sempre que peço algo a ele, ele responde com latidos. Não sei como lidar com isso, mas ao menos agora possa comer os biscoitos sem precisar me esconder”, revela.

Para os usuários do Reddit, a publicação da mulher foi um misto de surpresa com dúvidas. “Eu provavelmente teria dado um a ele para não ser a única a comer biscoito de cachorro”, disse uma pessoa.

“Isso é engraçado demais! Eles não têm um gosto desagradável? Esse desejo é realmente estranho”, comentou outra pessoa.

“Isso é engraçado, mas acredito que deve passar em algum tempo. Não vejo como um desejo irracional até porque estes biscoitos costumam ter um cheiro agradável e me lembram biscoitos de chocolate”, comentou outra.