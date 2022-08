Mãe se arrepende após nomear o filho enquanto estava sob efeito da anestesia

Uma mãe está precisando encontrar formas de lidar com a escolha do nome de seu filho. Segundo seu relato, os médicos não deram a ela o tempo necessário para se recuperar das altas doses de anestesia e medicamentos para dor antes que ela pudesse escolher o nome de seu filho mais novo.

Em relato compartilhado pela mãe, e divulgado pelo The Mirror, ela revela que se arrepende profundamente do nome escolhido para seu filho. “Sei que é horrível, mas eu odeio o nome do meu filho”, conta.

As questões da mulher envolvendo nomes de bebê começaram em sua primeira gestação, quando ela não conseguiu entrar em um acordo sobre o nome da criança e foi duramente criticada pelos familiares.

“Depois de um tempo decidi chamar meu filho de Declan porque estava cansada das críticas aos nomes que eu sugeria, mas mudei de ideia depois de passar 3 dias em trabalho de parto e ser submetida a uma cesariana de emergência. Quando peguei meu filho no colo e vi seu rosto sabia que ele não era Declan, mas sim Charlie, meu Charlie”.

Ela não teve a mesma possibilidade na segunda gestação

Em seu relato ela explica que sua segunda gestação foi mais complexa que a primeira e que seu parto também foi repleto de complicações.

“Para ser honesta, eu estava completamente alta por causa da anestesia e da morfina. Colocaram o bebê no meu colo e me perguntaram como eu queria chamá-lo e eu mantive o planejado: Oliver. É um nome legal, mas eu odeio porque não combina com ele. Me arrependi na hora e não tive chance de mudar pois ele foi levado pelas enfermeiras enquanto os médicos tentavam me estabilizar”.

“Quando cheguei no quarto e o vi, o nome já parecia ser de conhecimento de todos e estava escrito em todos os lugares. Fiquei arrasada porque tive aquela mesma experiência de olhar para ele e saber que não era o nome correto, mas não mudei”.

Ela então revela que utilizou o nome como nome do meio de seu filho, mas reforça que gostaria que os médicos respeitassem seu espaço para que a decisão não fosse tomada em meio aos efeitos de anestesias e medicamentos.

Leia também: Pai quer nomear o filme em homenagem a um icônico personagem de filmes de terror

Para outras mães, a situação aos poucos será amenizada. “Aos poucos deixamos de nos importar se gostamos ou não dos nomes deles. O que importa é que eles gostem”, afirma uma pessoa.

“Oliver e Charlie são nomes adoráveis assim como seus filhos. É realmente bom ver nomes ‘normais’ em vez de todos aqueles nomes extravagantes e diferentes que as celebridades inventam”, comentou outra.