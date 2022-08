Homem usa tutorial da Internet para operar nariz e se dá mal

Os tutoriais da internet ensina de tudo, desde consertar brinquedos a fabricar explosivos, mas muitos preferem não acreditar que a maioria das coisas postadas tem muito pouco ou nenhum valor científico comprovado.

Essa fé cega pode levar a problemas sérios e, em alguns casos, até à morte. Um desses casos perigosos foi de um morador de São Paulo que resolveu fazer uma cirurgia no nariz, uma rinoplastia, em casa, usando os tutoriais.

Nesse caso, o homem cujo nome não foi identificado acabou no pronto-socorro do Campo Limpo com uma séria ferida no nariz.

Ele explicou aos médicos do local que usou anestesia veterinária (para animais e álcool 70% par limpar a região, finalizando o procedimento com uma “sutura com fio absorvível e super bonder”. Não usou luvas para evitar a contaminação e também não limpou o sangue do local para que os pontos não abrissem.

Os médicos limparam a ferida e os pontos e enfaixaram o local para evitar infecção, e o paciente foi orientado a buscar ajuda psicológica.

RISCOS GRAVES

O cirurgião plástico Rodrigo Lacerda, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) disse que o risco de infecção, necrose e até de morte por choque anafilático.

“Há risco de necrose, risco de infecção por ter feito sem assepsia e por usar material não estéril, e risco muito alto de obstrução nasal. As incisões feitas em uma rinoplastia precisam ser muito precisas, em locais bem definidos para evitar esse risco”, acrescentou.

Ele também disse que a cirurgia feita sem acompanhamento médico a pode piorar muito a estética do nariz. “Esses procedimentos só vão piorar a aparência, porque não são eficazes, só trazem riscos. Você não pode fazer isso sem conhecer a anatomia nasal, que é muito complexa”, disse, (Com Publimetro.cl)