Gêmeos siameses são separados no RJ após 27h de cirurgia

Arthur e Bernardo Lima, gêmeos siameses que nasceram unidos pelo crânio, foram separados após serem submetidos a uma cirurgia de 27h em um hospital do Rio de Janeiro.

Esse tipo de ocorrência é chamada de gêmeos craniópagos. Com três anos de idade, eles são considerados os siameses do tipo mais velhos a serem separados.

“Os gêmeos tiveram a versão mais grave e difícil da doença, com maior risco de morte para ambos”, informou à AFP o neurocirurgião Gabriel Mufarrej, do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer.

Segundo o portal R7, os irmãos nasceram no interior de Roraima, em 2018. Eles compartilhavam parte do cérebro de uma veia principal, que levava o sangue de volta ao coração.

The surgical team underwent months of preparation using #VR cross-continentally to share expertise and practice techniques, developing a plan to separate their fused brains. pic.twitter.com/L8va4oJ0JX — Gemini Untwined (@GUntwined) August 2, 2022

Para conseguir finalmente a separação, eles foram submetidos a uma série de cirurgias no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no Rio de Janeiro, com orientação do Great Ormond Street Hospital, de Londres.

O caso foi acompanhado de perto e recebeu suporte da instituição de caridade médica Gemini Untwined, do Reino Unido. Eles descreveram a situação dos gêmeos como “a separação mais desafiadora e complexa até hoje”.

A equipe de cirurgia contou com cerca de 100 profissionais, incluindo médicos e assistentes. A operação foi realizada entre 7 e 9 de junho com ajuda de realidade virtual, que ajudou a criar um mapa digital do crânio compartilhado das crianças.

“Você pode imaginar como isso é reconfortante para os cirurgiões... Fazer isso em realidade virtual foi realmente uma coisa de homem em Marte”, disse o neurocirurgião britânico Noor ul Owase Jeelani, cirurgião-chefe da Gemini Untwined.

Após a cirurgia, os irmãos tiveram a oportunidade de ficar de frente para o outro pela primeira vez. Eles vão começar uma reabilitação no hospital, que deve durar cerca de seis meses. Serão necessários mais procedimentos à medida que eles forem envelhecendo.

