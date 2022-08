Gêmeas idênticas são condenadas a 3 anos de prisão por ameaçarem explodir posto, na Inglaterra

As gêmeas idênticas Brittany e Bethany Lee, de 23 anos, foram condenadas a prisão por ameaçarem explodir um posto de gasolina em Canterbury, na Inglaterra. Cada uma terá que cumprir uma pena de três anos e nove meses na cadeia, segundo informações do jornal “Daily Mail”.

O caso aconteceu no último dia 10 de abril, quando as irmãs, embriagadas, e se encharcaram de gasolina enquanto estavam no posto. Em seguida, pegaram um isqueiro e ameaçaram tacar fogo nelas mesmas. Elas ligaram para a polícia e falaram sobre o plano de explodir o estabelecimento.

Na ocasião, os policiais foram até o posto e, quando chegaram, encontraram as duas molhadas e uma delas com o isqueiro nas mãos. Elas gritavam dizendo que se os agentes se aproximassem, provocariam a explosão.

Uma das irmãs chegou a tentar acionar o isqueiro, mas ele não funcionou e os policiais aproveitaram o momento para agir. Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança do estabelecimento e depois as imagens foram apresentadas para o juiz no momento do julgamento do caso, quando ambas acabaram condenadas.

As duas estavam no tribunal, mas se recusaram a ver o vídeo.

Gêmeas Brittany e Bethany Lee foram condenadas por ameaçarem explodir posto de combustíveis, na Inglaterra, em abril passado (Reprodução/Facebook)

A sentença saiu na última sexta-feira (29). O juiz Mark Weekes destacou que as irmãs cometeram o crime “em grande parte um desejo de chamar atenção” e ressaltou que elas “correram o risco de se matar ou de se mutilar e também de matar outras pessoas que estavam no posto de gasolina”, o que foi considerado por ele como uma postura “assustadora”.

Conforme o “Daily Mail”, Brittany tem 26 condenações por 54 crimes. Já Bethany foi condenada 14 vezes por 26 crimes menos graves, entre eles embriaguez e desordem pública.

