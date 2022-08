Galinha viraliza nas redes sociais ao pegar carona nas costas de ‘Uber jabuti’; assista

Uma galinha que pegou carona nas costas de um jabuti com uma etiqueta colada com a palavra “Uber” fez um sucesso e tanto nas redes sociais.

“Qualquer um chama um Uber”, diz a legenda do vídeo publicado no Instagram, mais especificamente no perfil Fozzcook.

Assista:

O vídeo fofo já conta com mais de 40 mil visualizações e 3 mil curtidas.

Segundo o “UOL”, a responsável pelo perfil é a fotógrafa australiana Christine Hill. A página é dedicada à amizade entre o jabuti Larry e Cricket, um simpático Golden Retriever.

Christine se mudou há alguns anos para a Califórnia, onde cuida de seus dois filhos além de dois cachorros, dois jabutis, um gato, dois cavalos, dois hamsters, um coelho, oito galinhas e uma variedade de animais marinhos. Não dá pra negar seu amor pela natureza!

“Larry e Cricket geraram atenção da mídia, tendo suas histórias contadas na National Geographic, Animal Planet, Buzzfeed, e notícias transmitidas em todo o mundo”, contou a fotógrafa em um site dedicado a dupla de fiéis amigos.

E por falar em fofura...

Um “cão babá” faz sucesso nas redes sociais por estar sempre ao lado de sua pequena tutora, em Washington, nos Estados Unidos. Um vídeo no qual o Golden Retriever Taco aparece muito feliz depois que a menina, chamada Vanora, deu seus primeiros passos, viralizou.

Em entrevista ao site “The Dodo”, Claudia Hughes, mãe de Vanora e de Taco, contou que o cachorro, de 3 anos, sempre estava ligado durante os cuidados com a menina. “Quando acordávamos no meio da noite para alimentá-la, ele estava lá conosco.”

A mãe flagrou o momento em que o doguinho não se conteve de alegria ao ver a pequena dando os seus primeiros passos. Ele ficou bastante agitado com a novidade, mas tomou cuidado para não derrubar a menina.

A mulher destacou que Taco sempre foi muito dócil, mas depois da chegada da filha ele se mostrou um verdadeiro “cão babá”.

