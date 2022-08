Ele pensou que seus cachorros comiam carne picada, mas acabou descobrindo uma tragédia

O que para um homem, inicialmente, se tratava de cachorros revirando um saco de lixo que supostamente tinha pedaços de carne picados, se tornou em algo totalmente brutal e que terminou em um caso de polícia. O fato ocorreu na Argentina.

De acordo com o detalhado pelo portal Publimetro, por volta das 4 horas da manhã um vizinho escutou intensos latidos de cachorros e resolveu sair para averiguar o que havia acontecido, se deparando inicialmente que os animais “brincavam” com um pedaço de carne.

Diante da situação, com medo que pudesse se tratar de um alimento envenenado ou até mesmo com vidro, ele pegou o suposto pedaço de carne e jogou em um telhado. No entanto, quando resolveu observar o que de fato era, teve uma surpresa: era a mão de um bebê.

Assustado com o que havia encontrado, rapidamente o homem acionou a polícia que fez a solicitação de uma lista com nome de mulheres que deram à luz recentemente em hospitais da região.

Por sua vez, Gustavo Ruiz, que é delegado, se pronunciou sobre o caso e disse: “após receber a ligação, entrevistamos o dono da casa onde ocorreu a primeira descoberta. Ele afirmou que os animais encontraram o corpo e o Ministério Público e os funcionários do gabinete de criminalística fizeram rapidamente a intervenção”, finalizou.

